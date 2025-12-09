El Cádiz CF, inferior al colista desde el cambio de entrenador

El Cádiz CF pasa en apenas una semana de enfrentarse al líder (Racing de Santander) a medirse al colista de LaLiga Hypermotion, el Real Zaragoza. El conjunto maño clausuró la 17ª jornada la noche del lunes 8 de diciembre con un empate 'in extremis' (1-1) el campo del Málaga gracias a un polémico penalti en el tiempo de prolongación.

El equipo de Gaizka Garitano visita al último de fila pero eso no significa que el encuentro vaya a ser fácil. Todo lo contrario. Le espera un duelo muy complejo frente a un adversario que ha despertado. Según las cifras, el conjunto aragonés es ahora mismo mejor que el Cádiz CF desde que se produjo un relevo en el banquillo.

El cuadro norteño empieza a remontar el vuelo desde el aterrizaje del Rubés Sellés, que sustituyó a Gabi Fernández. El nuevo técnico endereza el rumbo de un equipo que caminaba hacia Primera Federación y ahora, a pesar de ocupar la posición más baja de la table, está a sólo dos puntos de la permanencia.

La situación da un giro radical. El Real Zaragoza es el décimo mejor equipo del campeonato desde la llegada de Sellés. Con el actual entrenador, lleva 10 puntos en siete encuentros. Mientras, el Cádiz CF estaría en zona de descenso en el cómputo de esos siete capítulos más recientes en los que sólo ha sumado 6 puntos de 21.

Los nímeros revelan que, pese a la distancia actual entre uno y otro (el Cádiz CF es décimo con 24 puntos y el Real Zaragoza colista con 16), el equipo maño llega en mejor momento que los amarillos. Los zaragozanos encadenan cuatro partidos sin perder con un recorrido de tres victorias y un empate. Van hacia arriba mientras los gaditanos necesitan adentrarse en una buena racha para disipar dudas lo antes posible.