Las cifras que reflejan el hundimiento del Cádiz CF en casa

El Cádiz CF atraviesa un momento complicado de la temporada 2025-26 en plena recta final de la primera vuelta. La victoria (1-2) en el terreno del Córdoba frenó la pésima dinámica (encadenaba seis partidos consecutivos sin ganar), pero la siguiente cita le devolvió a la dura realidad con el revés que sufrió frente al Racing de Santander (2-3) en el estadio Nuevo Mirandilla en el 17º capítulo de LaLiga Hypermotion. Son, por tanto, siete encuentros sin vencer de los últimos ocho en los que ha sumado sólo 6 puntos de 24 (un 25%).

Una de las claves, quizás la principal, del decaimiento del conjunto amarillo está en el retroceso que padece en su hogar. De mostrarse como un equipo intratable en su feudo ha pasado a ser un chollo para los rivales. Las cifras no engañan.

El Cádiz CF comenzó el curso a una velocidad de vértigo gracias en buena medida a su fortaleza como local. Sus cinco primeros envites en casa los resolvió con cuatro triunfos (sobre Mirandés, Albacete, Eibar y Huesca) y un empate frente al Ceuta, con cinco goles a favor y sólo uno en contra.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano pasa de ser intratable en el santuario cadista a venirse abajo en los últimos tiempos. Acumula cuatro encuentros seguidos sin ganar en casa con un pobre saldo de tres derrotas (ante Burgos, Cultural Leonesa y Racing) y una igualada (contra el Real Valladolid), lo que supone un punto de 12. El balance goleador en ese periodo más reciente resume la delicada situación: cuatro tantos anotados y ocho (el doble) recibidos.

La producción de los amarillos en su estadio es de 14 puntos de 27 en nueve compromisos, con nueve goles a favor y los mismos en contra. Ha perdido casi la mitad de los puntos, 13, la mayoría (11) en los duelos más cercanos. De ser el mejor local ha pasado a bajar al 12º.

La súbita debilidad como anfitrión merma las posibilidades del Cádiz CF de pelear por un puesto en la fase de ascenso a Primera División. Las opciones de luchar por un objetivo ambicioso pasan por recuperar la fiabilidad en casa más pronto que tarde. Cuando sumaba con frecuencia como local, se mantenía entre los seis primeros clasificados (llegó a ser el líder del torneo en la novena jornada tras vencer al Huesca en el Nuevo Mirandilla). Cuando frenó su marcha delante de su afición, empezó a perder posiciones hasta caer a la décima el pasado fin de semana después del revés ante el cuadro cántabro.

El Cádiz CF lleva dos meses sin celebrar la victoria en su campo. Su fragilidad queda de manifiesto con un dato más. Fue por delante en el marcador en los tres partidos que ha perdido en su terreno.