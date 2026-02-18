Agenda del Miércoles de Carnaval en Cádiz 2026: concierto, ilegales y circuitos de agrupaciones
Miss Caffeína actúa en San Antonio, mientras el Carnaval se puede disfrutar en los diferentes tablaos de las plazas gaditanas y las callejeras en El Pópulo
Guía de agrupaciones callejeras
La semana de Carnaval continúa con una programación repleta de actividades porque, aunque sea Miércoles de Ceniza, el Carnaval de Cádiz continúa su semana de festejos. Exposiciones, presentaciones de libros, muchos tablaos, conciertos y circuito de agrupaciones callejeras se pueden disfrutar en el centro histórico en esta jornada para todos los gustos.
- 10:00 Exposición ‘Carnavaleras’. En el Centro Integral de la Mujer (Plaza de El Palillero). Fotografías de Joaquín Hernández ‘Kiki’.
- 12:30 Presentación de un libro. Libro ‘El Carnaval de las Coplas’ (Mª Luisa Páramo) (Casa del Carnaval).
- 16:00 XLVI Concurso de Tanguillos. Nueva sesión en la Sala Momart Club Theatre.
- 17:00 XV Concurso de Presentaciones Holaquilloquepassa. En la plaza del Mentidero. Actuarán las agrupaciones El hilo rojo, Venimos de nuevo, Más típico no lo hay, El grito del futuro, Este año caemos de pie, A pico y pala, La marinera, Los fantasmas, Nos hemos venío arriba, Los hijos de Cádiz, La carne-vale, El caminito de vuelta, Lxs invencibles y Seguimos cayendo mal.
- 18:00 Teatro de títeres ‘Pekesduendes’. Se representará el espectáculo Titiricuentos. En la plaza de San Francisco.
- 19:00 Certamen de coplas para la cantera. En la plaza San Juan de Dios.
- 19:15 Gran noche callejera. Fundación Cajasol (Plaza de San Antonio, 14). Actúan Las Prinsiesas, Quillo, que dejes ya de inventar’, Los Protegidos’, Las gallinas Zarvajes del Río San Pedro’ (Shirigota Rockera) y Los Chipirones.
- 19:30 Circuito de agrupaciones. En la plaza de Candelaria actuarán por este orden Los que la tienen de mármol, El hombre de hojalata y DSAS3. En La Viña estarán La marea, Los muerting planner y Los Compay.
- 19:30 Callejeras en la Casa del Carnaval. La chirigota de ‘Las Tubío’, ‘Siempre igual’, a partir de las 19.30. A las 20.30 será el turno de la chirigota ‘Los Chipirones’ (Showmancero).
- 20:00 XXVI Concurso de Pasodobles y Tangos. Organiza: peña Paco Alba en las Bóvedas de Santa Elena. Actúan Qué mas quiere que te diga, La Viña de mis ojos, Los del escondite, Seguimos cayendo mal, La ciudad perfecta, OBDC, me quedo contigo, Los Robin, La esencia y Los niños con nombre.
- 20:00 XLVII Concurso Coplas del Carnaval Gaditano. Organiza la Fundación Unicaja en la plaza de San Agustín. Cantan La ciudad perfecta, Café Puerto América, OBDC, me quedo contigo, Los semicuraos, Los muerting planner, ADN, El reino de los cielos, Al garete, La carne-vale, El jovencito Frankenstein, Los niños con nombre y Qué más quieres que te diga.
- 20:30 Conciertos en San Antonio. Actúan DenisDenis y Miss Caffeína.
- 20:30 Circuito de agrupaciones. En la plaza de San Francisco actuarán Los antiguos, Los Latin King de la calle Pasquín y El manicomio.
- 21:00 XLII Concurso de Popurrís. Calle de La Palma, La Viña. Actuarán La carnicería, Los invisibles, Lxas invencibles, Café Puerto América, El manicomio, Los muerting planner, Los hijos de Cádiz, Seguimos cayendo mal, Al garete y Los Ken, una chirigota en deconstrucción.
- 21:30 Carrusel de ilegales. En el barrio de El Pópulo. Agrupaciones callejeras por todas las calles.
También te puede interesar
Lo último