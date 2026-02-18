Agenda del Miércoles de Carnaval en Cádiz 2026: concierto, ilegales y circuitos de agrupaciones

Una de las chirigotas ilegales en la calle durante este Carnaval de Cádiz

La semana de Carnaval continúa con una programación repleta de actividades porque, aunque sea Miércoles de Ceniza, el Carnaval de Cádiz continúa su semana de festejos. Exposiciones, presentaciones de libros, muchos tablaos, conciertos y circuito de agrupaciones callejeras se pueden disfrutar en el centro histórico en esta jornada para todos los gustos.