Carnaval de Cádiz 2026 en la calle: Guía de nombres de chirigotas callejeras y dónde encontrarlas

Las chirigotas callejeras toman las calles de la ciudad durante la semana de Carnaval en Cádiz.

Tras casi superar el temporal que nos lleva azotando semanas y meses, Cádiz arranca su Carnaval bajo el sol y viento, pero sin lluvia. Porque si la fiesta le lleva poniendo durante años buena cara al mal tiempo, parece que este año se alinean los astros para brindar a la ciudad la fiesta que se merece en la calle. Buen tiempo, buena ristra de coplas y muchas ganas de disfrutarlas.

Como cada febrero, el ingenio callejero toma por banda sus rincones favoritos, calles y plazas desde el domingo, aunque algunas se adelantan al sábado. Cuplés y estribillos que encontrará por la zona de la Viña y el Pópulo durante la noche, y por el día en varios puntos neurálgicos como la zona de San Lorenzo-Sagasta, Rosario y los alrededores de la Plaza de las Flores. En estas líneas os dejamos una recopilación de algunas de las propuestas más buscadas y que se irá renovando a lo largo del Carnaval según vaya testando el equipo de 'Diario del Carnaval'.

La chirigota callejera de Vera Luque

La chirigota callejera de José Antonio Vera Luque se ha convertido en una de las más buscadas en la semana de Carnaval. Este año bajo el tipo de 'Los Nacho Cano de la calle Solano', un "disparate", dice su autor.

"La prioridad de los tipos que estamos sacando para la calle es que sean cómodos, que se puedan comprar por el Temu (ríe tela) y que no tengan mucha complicación y, bueno, si podemos enfocarlo en personajes con cierta viscómica, pues mejor. Así que así salió lo de los Nacho Cano que, además, forma parte un poco de esa fauna que con el tiempo se está destapando un poquito y eso es muy callejero también. Porque parecía que era un tío de vanguardia y al final no lo es tanto...", adelanta el chirigotero que refiere que sale con su grupo de siempre "Puchi, Ale, Mario, Moncho, Mario Chaves, Pitu y además se viene el Marquito, que ya estuvo con nosotros el año pasado, el y se han incorporado algunos más como el Geni, el Bocu, que estos días está más pillados porque es jurado, Angelito, un amigo mío del trabajo... En fin, esa es un poco esa filosofía, un rollo de que no vamos con pretensión de nada, de pasar un buen ratito sin guion, sin brújula y a lo que salga", avanza.

En 2025: Los Cayteno del Toro

Cadiwoman

El logo de Cadiwoman en 2026 para 'Las Queen'.

La chirigota de las hermanas Ginesta, entre otras conocidas carnavaleras, es uno de los grandes referentes del Carnaval feminista de la calle. Así, la formación conocida como las Cadiwoman serán este año 'Las Queen', tras unos últimos carnavales en las que se han convertido en 'Las Dolly me Parton' (2025), 'Las sin filtro' (2024) o 'Las Spice del Padrón unas pican y otras no' (2023).

En 2025: 'La Dolly me Parton'

La Chirigota de El Perchero

Imagen con la que El Perchero anuncia su tipo para 2026.

La popular chirigota de El Perchero, que el año pasado alimentó sus filas con David Medina Tamayo, vuelve a la carga este Carnaval 2026 con 'Los últimos de la última cena (Resacón en Judea)'. Hay que recordar que el pasado año fueron 'La micronesia vaciada' y en 2024 'Los psicoanalistas se la dan de artistas'.

En 2025: 'La micronesia vaciada'

La chirigota de Casapuerta

Una imagen de la chirigota de Casapuerta.

Con más de dos décadas de trayectoria a sus espaldas, la chirigota de Casapuerta es responsable de propuestas tan aplaudidas como 'Los balconeti' o 'Clínica privada del doctor Potato'. Este año, y en vistas de que "los claustros están siendo maratonianos", han decidido poner en pie su 'Colegio Público de ESO es lo que hay'.

En 2025: Chirigota Cambalache

El chiridúo: 'Los niños del Pericón'

El cartel de 'Los niños del Pericón', el chiridúo par el Carnaval 2026

El chiridúo, de José Flor y Pedro Ruiz Thomas, volverá a ser uno de los más buscados por las calles gaditanas. Tras 'Tu no eres el rey León ni yo Mufarsa, este carnaval serán 'Los niños del Pericón'. Si quieres escucharlo, se suelen mover por las escaleras de Santa Cruz, uno de sus sitios preferidos. También se mueven con el Oratorio San Felipe, Rosario o la zona de San Lorenzo.

En 2025: 'Tu no eres el rey León ni yo Mufarsa'

Callejera de la Bandera: 'Quo Gades Picha?'

La chirigota de bandera en el local de ensayo

La callejera de bandera, con letra de David Bruzón y dirigida por Manuel Queiruga, abandona el vahalla vikinga para convertirse en la guardia pretoriana del César más gaditano. "¿Que habría pasado en la historia si uno de nuestros ilustres balbos hubiera sido nombrado César de Roma, si hubiéramos tenido un César de Gade Gade....? Pues lo pueden descubrir en la esquinita de instrumentos Enrique en Cardenal Zapata, Arco del Pópulo y Columela esquina con Sacramento, desde el sábado por la tarde noche.

En 2025: 'Los que paran en el bar-halla los siete días de la semana'

Shirigota rockera: Las gallinas zarvahes del Río San Pedro

Eslogan de la shirigota rockera para 2026.

La propuesta de la Shirigota Rockera para 2026 será una "chirigota agropecuaria", como apuntan en sus redes sociales. Tras 'Los supervillanos, live concert', a este grupo de guitarra eléctrica le gusta moverse por la calle Rosario Cepeda, los días de Plaza, y por la noche en la zona de la plaza de Macías Rete.

En 2024: 'Los supervillanos live concert'

La chirigota del Ukelele: 'Los protegidos'

La chirigota del Ukelele

La chirigota del Ukelele ha tenido su "estreno mundial" este sábado por la noche en la Taberna Seblón de El Pópulo. A partir de ahí, esta semana se moverán como siempre por la calle Solano, Sagasta o Sargento Daponte o por Rosario Cepeda. 'Las cabras payoyas', 'El poto tu hermana' o 'Los gatos de Chernobyl', o el año pasado 'Desokupa A.V.E. (ave violenta estática), este 2026 serán 'Los protegidos'.

En 2025: 'Desokupa A.V.E.'

La chirigota Cuqui: Los que siempre saludan

Tras ser muy buscada con 'Esto ya ha salido' en 2023, 'Los otakus' en 2024 , y 'Las amebas de goma eva' en 2025, este año estarán por las calles con el nombre 'Los que siempre saludan'. Lo podemos encontrar por las noches por calles de la Viña, San Vicente y Capuchinos.

En 2025: Las amebas de goma eva

Las matarachis: 'Las palmeras'

Chirigota 'Las palmeras'

La conocida como chirigota de Las Matacharis (@chirigotamatacharis) son este año ‘Las palmeras’. Sus detalles amejillonados son el mejor identificativo de la agrupación, además de sus letras y sus pasodobles de gran carga humorística. Se mueven fundamentalmente por los alrededores de San Lorenzo y también por la zona del Café de Levante.

En 2025: 'Agentes 11007, licencia para especular'

La chirigota de las Tubío

La imagen de 2026 de la chirigota de Las Tubío, 'Siempre igual'

La chirigota de Las Tubío son ya un clásico del Carnaval callejero, en el que llevan participando desde el año 2007. Cuentan con un buen número de seguidores y seguidoras y con un público fiel de todas partes que las siguen cada año gracias a su mezcla de humor, cargado de feminismo, y reivindicaciones ácidas y con doble sentido.

Este 2026 serán 'Siempre igual' y van de romeras. Suelen cantar en las calles Solano, Encarnación, Armengual y este año estarán además en peñas como el Adoquín, la Estrella, el Centro Cántabro, la Casa de Extremadura, en otras localidades como Puerto Real y en Umbrete (Sevilla) y en festivales como el del Carnaval Chiquito de Mujeres.

La chirigota de Las Tubío, en una imagen de años anteriores.

En años anteriores han sido Quiero ser como la Vicky (2007); Las Lisensiadas (2008); Las Mujeres de anuncio (2009); Las Mangas anchas (2010); Las Callejeras del 3 por 4 (2011); Las Espías de la Kaja B. Las rusas (2012); Las Sopranis (2013); Las Candidatas. Las americanas (2014); Las Mafiosas (2016); Donde hay pelo hay alegría (2017); Las del régimen (2018); A liarla. Las de Tabacalera (2019); Las del Sesto (2020); Las Shungueiras (2022); Cádiz en salsa (2023); De venta en venta. Las motomamis (2024); La patrona (2025).

La chirigota platónica: El cartelón

La chirigota platónica se ha labrado ya un nombre en las calles de Cádiz gracias a una serie de propuestas que arrancan en 2016. El pasado año con 'Valiente príncipe' o en años anteriores con títulos como 'Platónicos anónimos', 'Los vanguardistas', 'Los del búnker de abajo', la formación regresa este año con 'El cartelón', que estrenaron ya este sábado.

En 2025: 'Los del búnker de abajo'.

El romancero de Manolo Padilla

El gran Manolo Padilla vuelve este año al romancero con su hijo, Manolo Padilla junior. Se llama 'Doble o nada', está escrito por Paquito Gómez y representan a una superestrella de Hollywood y su doble. El estreno se llevará a cabo este sábado 14 de febrero a las 14.00 en la plaza de la Oca, barrio de El Mentidero. Luego estarán sobre las 16.00 o las 17.00 en el pub Alipama del Campo del Sur. En días sucesivos anunciarán por donde se mueven, aunque la inercia lleva a Padilla a sus lugares de culto, los mismos que ocupaba con Los guatifó, en calle Marqués de Valdeiñigo y alrededores

La chirigota del Parchís: 'La cosa pinta mal'

Chirigota del parchís

La chirigota del Parchís cumple este año 10 años de tipos con 'La cosa pinta mal', y estará en las calles desde este sábado de Carnaval. En los últimos años han sido 'Los que sueltan agüilla', 'Los que se jartan de espacio' y 'Todo concuerda'.

La chirigota de Osorio: 'Los príncipes de Vejer'

La chirigota callejera de Juan Osorio, que este año compagina con la autoría de la chirigota de los Villegas, y Kike Villegas se presenta este año en la calle con ‘Los príncipes de Vejer’. Con Rosario y sus alrededores como centro neurálgico, la nocturnidad les suele llevar por el entorno de Encarnación.

En 2025: ‘Circo du soleil: nublao con pinta que va a llover’.

Romanceros con premio

'Cogeslo Ice', de Benítez y Monano, se convierten en el primer premio de Romanceros 2026 / Germán Mesa