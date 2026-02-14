Agenda del primer sábado del Carnaval en Cádiz 2026
Manu Sánchez dará el pregón en San Antonio en una jornada con batallas de coplas y carruseles de coros
El primer sábado de Carnaval está plagado de actividades. El plato fuerte será el pregón de Manu Sánchez en la plaza de San Antonio. Antes, las coplas de grupos oficiales y callejeros se repartirán por toda la ciudad.
13:00 a 18:00
Juegos temáticos en la plaza Ana Orantes
Recorrido pirata, búsqueda del tesoro; manualidad pirata; pesca de patos; dale de comer al tiburón; pintaras, karaoke, juegos y bailes.
13:00 a 19:00
Carruseles de coros
Los coros se repartirán en dos itinerarios. Uno saldrá desde la calle Plocia y otro desde la plaza de la Catedral.
13:00
Batalla de coplas de infantiles
Agrupaciones de infantiles actuarán en el Paseo Marítimo.
13:00
Concurso de tangos en Candelaria
Premio El Tío de la Tiza de la peña La Estrella. Actúan en este orden, abriendo la comparsa La Marea, los coros Los Caletarios, Los Mentirosos, Café Puerto América, Al Garete, Qué pechá de paja, El Reino de los Cielos, La Ciudad Perfecta, La Carnicería, Las Mil Maravillas, La Esencia y ADN.
13:00
Romanceros en plaza de España
III Certamen ‘La vuelta al cartelón’. Organizado por la AAV Murallas de San Carlos.
14:00
Batalla de coplas agrupaciones del COAC
Agrupaciones semifinalistas. Actuarán en los tablaos situados en Mercado Central, Plaza del Palillero, Plaza de la Catedral y Plaza de San Francisco.
14:00
Carnaval en El Pópulo
Actuaciones de agrupaciones callejeras. A las 22.00, fiesta del lejano oriente.
17:00
Encuentro de romanceros
En la peña El Adoquín, calle Sagasta 91.
20:00
Pregón del Carnaval de Cádiz 2026
El humorista y presentador Manu Sánchez anunciará el inicio de la fiesta en la plaza de San Antonio.
22:00
Gala de Carnaval
Actuación de los primero premios de adultos del COAC 2026.
22:30
Noches de Carnaval en la calle
Actuación de agrupaciones premiadas en adultos del COAC 2026. Plaza de San Antonio, Plaza de San Francisco y barrio de La Viña.
