Agenda del primer sábado del Carnaval en Cádiz 2026

Manu Sánchez y el pregonero del año anterior, Antoñito Molina.

El primer sábado de Carnaval está plagado de actividades. El plato fuerte será el pregón de Manu Sánchez en la plaza de San Antonio. Antes, las coplas de grupos oficiales y callejeros se repartirán por toda la ciudad.

13:00 a 18:00

Juegos temáticos en la plaza Ana Orantes

Recorrido pirata, búsqueda del tesoro; manualidad pirata; pesca de patos; dale de comer al tiburón; pintaras, karaoke, juegos y bailes.

13:00 a 19:00

Carruseles de coros

Los coros se repartirán en dos itinerarios. Uno saldrá desde la calle Plocia y otro desde la plaza de la Catedral.

13:00

Batalla de coplas de infantiles

Agrupaciones de infantiles actuarán en el Paseo Marítimo.

13:00

Concurso de tangos en Candelaria

Premio El Tío de la Tiza de la peña La Estrella. Actúan en este orden, abriendo la comparsa La Marea, los coros Los Caletarios, Los Mentirosos, Café Puerto América, Al Garete, Qué pechá de paja, El Reino de los Cielos, La Ciudad Perfecta, La Carnicería, Las Mil Maravillas, La Esencia y ADN.

13:00

Romanceros en plaza de España

III Certamen ‘La vuelta al cartelón’. Organizado por la AAV Murallas de San Carlos.

14:00

Batalla de coplas agrupaciones del COAC

Agrupaciones semifinalistas. Actuarán en los tablaos situados en Mercado Central, Plaza del Palillero, Plaza de la Catedral y Plaza de San Francisco.

14:00

Carnaval en El Pópulo

Actuaciones de agrupaciones callejeras. A las 22.00, fiesta del lejano oriente.

17:00

Encuentro de romanceros

En la peña El Adoquín, calle Sagasta 91.

20:00

Pregón del Carnaval de Cádiz 2026

El humorista y presentador Manu Sánchez anunciará el inicio de la fiesta en la plaza de San Antonio.

22:00

Gala de Carnaval

Actuación de los primero premios de adultos del COAC 2026.

22:30

Noches de Carnaval en la calle

Actuación de agrupaciones premiadas en adultos del COAC 2026. Plaza de San Antonio, Plaza de San Francisco y barrio de La Viña.