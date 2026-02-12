COAC 2026: Estas son las agrupaciones que pasan a la Gran Final del Carnaval de Cádiz
El jurado oficial ha dado el fallo con los finalistas que lucharán por los premios el viernes
El jurado oficial ha dado a conocer los nombres de las agrupaciones que estarán la Gran Final de COAC 2026, que se celebrará este viernes, 13 de febrero, en el Gran Teatro Falla. Tras un largo concurso y unas intensas semifinales, estos son los 15 finalistas del concurso del Carnaval gaditano, que han superado los 620 puntos.
Finalistas:
Cuartetos:
- 'Crónica de una muerte más que anunciada'
- Cuarteto 'Los Latin King (de la calle Pasquín)'
- '¡Que no vengan!'
Chirigotas:
- 'Una chirigota en teoría'
- 'Los amish del mono. Fuimos a por piononos (La decepción)'
- 'Los que fueron a coger papas'
- ''Ssshhhhh!!!'
Comparsas:
Coros:
