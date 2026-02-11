Semifinales del COAC 2026: ¿Quién canta hoy miércoles 11 de febrero en el Gran Teatro Falla? Orden de actuación de la cuarta y última sesión

La comparsa de Jesús Bienvenido 'DSAS3' en una de sus actuaciones en el COAC 2026.

La fase de semifinales del COAC 2026 llega a su fin y con ella el esperado veredicto del jurado, que esta noche anunciará qué agrupaciones estarán en la gran final del viernes. Antes del fallo actuarán muchos grupos con opciones claras de clasificarse en las cuatro modalidades.

Orden de actuación:

20.00. Coro 'La esencia'. El coro de Pedrosa, David Fernández y Remolino es uno de los favoritos a estar esta noche entre los elegidos por el jurado. Derrocha fuerza y gaditanismo apelando a la nostalgia de los carnavales pasados. En cuartos de final acabaron por el Jurado Diario en el tercer lugar con 467 puntos, y fue valorado por la crónica como "bueno".

20.45. Comparsa. 'Los pájaros carpinteros'. Nene Cheza ha encontrado un gran aliado en El Canijo para darle lustre al repertorio de esta comparsa clásica, sin estridencias, que lleva buenos pasodobles. Fue valorada como "buena", con 436 puntos en cuartos de final y en el puesto 10º.

21.30. Cuarteto. '¡Que no vengan!'. El cuarteto de Miguel Ángel Moreno y Gago es las pocas agrupaciones que tienen claro que estarán en la gran noche de la final. Hoy nos contará otra historia de la 'ocupación' del Everest. Ocupó en cuartos el primer lugar para el Jurado Diario con 487 puntos , siendo valorada como "muy bueno".

22.15. Chirigota. 'Los que la tienen de mármol'. La chirigota del Molina y El Melli siempre da espectáculo y más este año cantando dentro de nichos. Hoy deberá poner toda la carne en el asador. La crónica de este Diario la calificó en cuartos de final de "aceptable" y el Jurado Diario la colocó en 9º lugar con 420 puntos.

23.00. Comparsa. 'DSAS3'. La comparsa de Jesús Bienvenido aspira a lo máximo en este concurso con su apuesta por la defensa de la sanidad pública. La crónica de este Diario en cuartos de final la calificó como "muy buena", con una puntuación de 476 puntos y en segundo lugar a criterio de Jurado Diario.

23.45. Chirigota. ''Ssshhhhh!!!'. La chirigota del Bizcocho es un valor seguro para estar en la final del viernes. A estos saeteros les avalan dos pases convincentes. Fue valorada como "muy buena", con un total de 474 puntos según el Jurado Diario, que la colocó en primera posición.

00.30. Comparsa. 'Los invisibles. Cierra telón y fase de semifinales la comparsa de Manuel Cornejo, que ha demostrado su calidad y que sueña con entrar en la final. Fue considerada "buena" por la crónica y ubicada en la octava posición según Jurado Diario, que le otorgó 433 puntos en cuartos.