Antonio Sanz confirma que el desalojo de Grazalema "va a durar"

Desde que el pasado jueves se ordenara el desalojo masivo de Grazalema la pregunta más repetida entre sus vecinos, desplazados en su gran mayoría a Ronda, es cuándo podrán volver a sus hogares. Y la respuesta que llegan desde los organismos oficiales no dibuja un horizonte de color azul. De hecho, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, manifestó este martes que Grazalema "evidentemente queda como población más afectada gravemente y en la que puede durar más la recuperación y la vuelta a la normalidad". El desalojo de los vecinos "va a durar", según dijo el consejero, que añadió que, "hasta que no tengamos los informes técnicos pertinentes, no van a volver", y es ahí donde ha apuntado que "hasta que no se vea el comportamiento poslluvia no se van a tener nuevos informes técnicos que avalen la vuelta de los vecinos".

"Hasta que no haya informes técnicos favorables es imposible volver. Los informes dicen que hay que esperar al comportamiento del suelo una vez deje de llover y se sequen los suelos. Incluso dice que en ese momento pueden detectarse peores consecuencias para calles, laderas y viviendas", dijo Sanz.

En rueda de prensa, Sanz volvió a agradecer a la alcaldesa de Ronda y su Ayuntamiento "su excepcional ejemplo de solidaridad para dar cobertura a todos los desplazados", a través tanto de hoteles, que son los alojamientos, como en el polideportivo, que está acogiendo a diario a personas para almorzar y cenar, además de la cobertura asistencial a todos los desplazados.

Sanz afirmó que "lamentablemente" la situación de Grazalema "reviste tal gravedad y circunstancias técnicas que en estos momentos los informes técnicos no avalan la vuelta hasta no poder también analizar las características de lo que son los comportamientos de los suelos, más allá de que pase la situación de lluvia".

"Hubo un choque entre las aguas interiores y las aguas superficiales y eso provocó comportamientos que evidentemente generaron riesgo, y por tanto hasta que no esté garantizada plenamente la seguridad de los vecinos no está previsto decretar la vuelta", indicó el consejero, que añadió que "eso puede durar".

En este sentido, indicó que la vuelta corresponde al Centro Superior de Investigaciones Científicas, al que agradeció el trabajo que están haciendo. Han enviado un grupo especializado de expertos en emergencias hidrológicas y "en base a esos estudios se tomarán decisiones, pero desde luego hasta que no se vea el comportamiento poslluvia pues no se van a tener nuevos informes técnicos que avalen la vuelta de los vecinos".

Respuesta educativa

Sanz señaló igualmente que viendo que la vuelta puede durar más, "lógicamente hay que dar una respuesta educativa a los chavales que están desplazados", por lo que se están buscando soluciones para encontrar un lugar donde desarrollar la actividad docente y garantizar que esa actividad dure lo que mientras dure la emergencia en Grazalema.

"Quizás Grazalema sea el lugar donde más vaya a durar la situación crítica", dijo el consejero, que no obstante, señaló que "sí hay la buena noticia tras los informes que ha hecho el rgupo de expertos, y es que confirman que tanto los movimientos sísmicos que se habían producido no se conexionan la situación de la borrasca, así como que ninguna de las incidencias que se trasladaban por parte de vecinos o las autoridades locales de municipios del entorno de la Serranía de Ronda y de la Serranía de Cádiz tienen que ver o no son de la magnitud a la que ha ocurrido en Grazalema".

Según Sanz, "esto es importante porque inicialmente se ha dado en diferentes poblaciones tanto de una zona como de otra, y se enviado los especialistas tanto a Villaluenga, Torralháquime, Puerto Serrano, Benaoján, Cortes y diferentes poblaciones, y concluyen que lo que ha ocurrido en Grazalema no se extiende a otras poblaciones, y eso evidentemente sí es una buena noticia". "No quiere decir que no haya que hacer intervenciones en alguna de estas poblaciones, pero no se refieren a la magnitud y complejidad técnica que tiene Grazalema, que evidentemente queda como población más afectada gravemente y a la que puede durar más la recuperación y la vuelta a la normalidad", concluyó.