Semifinales del COAC 2026:¿Quién canta hoy martes 10 de febrero en el Gran Teatro Falla? Orden de actuación de la tercera sesión

Esta noche se celebra la tercera sesión de semifinales del COAC 2026, en la que será una nueva contienda de grandes nombres y agrupaciones. En coros, estarán nada menos que el de Miguel Ángel García Argüez 'Chapa' y el de Pedrosa, en chirigotas, la de los Villegas y la del Álex Peluca y Yuyu. En comparsas, compiten OBDC, de Germán García Rendón y la de Nono Galán y Miguel Novo.

Orden de actuación:

20.00. Coro 'La carnicería'. El coro Libertario, el de Miguel Ángel García Argüez 'Chapa', viene este año transformados en personajes de una plaza de toros en plena posguerra. Ocupan el primer puesto para jurado diario con 239 puntos, y fue valorado como muy bueno.

20.45. Chirigota. 'Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)'. El grupo de los Villegas, auténticos desconfiados de la vida, fue valorada como "buena", con 235 puntos en cuartos de final y un total de 463.

21.30. Comparsa. OBDC. Me quedo contigo! La comparsa de Germán García Rendón, que son marineros de una ciudad sumergida fruto de un tsunami, ocupan el tercer lugar para Jurado Diario con 234 puntos y un arrastre de 466 puntos, siendo valorada como muy buena.

22.15. Coro. 'Las mil maravillas'. El coro de los Estudiantes, primer premio de pasado año, vienen en el papel de Alí Babá y los 40 ladrones, con un repertorio que ha sido calificado como bueno y en quinto lugar por Jurado Diario, con 230 puntos y un arrastre de 463.

23.00. Chirigota. 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'. La chirigota de Alejandro Pérez 'el Peluca', una suerte de familia amish de camino a Cádiz, fue calificada de aceptable, con una puntuación de 209 puntos en cuartos, y el arrastre de 414, lo que les ubica en 12 posición, a criterio de Jurado Diario.

23.45. Comparsa. 'El jovencito Frankenstein', de Nono Galán y Miguel Novo, con la idea de retales cosidos en los cuerpos de unos jóvenes que crecen a partir de la herencia de sus mayores, fue valorada como aceptable, con un total de 206 puntos y 403 en total, según Jurado Diario, que los dejó en el décimo sexto puesto.

00.30. Chirigota 'Los que van a coger papas', de José Guerrero Yuyu, unos cardenales muy gaditas que quieren ser papas, fue considerada muy buena, y en segunda posición según Jurado Diario, que le otorgó 233 puntos en cuartos y un total de 464.