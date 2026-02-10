Así quedan los puntos de jurado diario tras el segundo pase de semifinales del COAC 2026

La segunda sesión de semifinales deja nuevas posiciones en la tabla de clasificaciones que otorga Jurado Diario, modificando incluso los primeros puestos de alguna modalidad. Es el caso da comparsa, donde 'Los humanos' de Antonio Martínez Ares vuelve a tomar la delantera con 244 puntos, y con un arrastre de 722, quedando primero en el podio. La comparsa de Piru y Tomate, 'Los locos', se posicionan los terceros tras el buen pase de la noche obteniendo 235 puntos y un total de 693 puntos. La tercera comparsa de la noche, 'El patriota', se coloca en quinto lugar con 220 puntos y un arrastre de 641 puntos.

En chirigotas, las participantes de esta noche se ubican en cuarto y quinto lugar, tomando la cuarta posición la chirigota de los Molina, 'Los compay', con 210 puntos y un arrastre de 628, y la quinta la de Carlitos Pérez, 'Los antiguos', con 210 puntos igualmente, y 627 en total.

En la modalidad de coros, 'ADN', de Luis Rivero, ocupa el segundo lugar con 236 puntos y un total de 701 puntos con el arrastre, mientras que el de San Fernando, 'El reino de los cielos' se ubica en cuarta posición con 197 punto. Y, por último, el cuarteto de la noche, el de Manu Peinado, 'Los latin king de la calle Pasquín', se colocan en segundo puesto con 196 puntos y un arrastre de 599 puntos.