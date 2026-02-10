Un fracaso en primera persona

Las elecciones celebradas en Aragón el pasado domingo se presentaron por parte de los principales partidos como una especie de primarias de lo que serían unos comicios generales. Algo así como el segundo asalto de un combate que se inició en Extremadura, que tendrá sus próximos escenarios en Castilla y León y Andalucía y desembocará en las generales que, si no hay adelanto, tendrán lugar en 2027. Desde esta perspectiva, es lógico que los análisis que se hagan de sus resultados tengan también una lectura nacional. No es la menos trascedente de sus derivadas el hecho de que la candidata socialista que ha fracasado con estrépito en Aragón sea una persona impuesta por el presidente del Gobierno y de su máxima confianza. La trayectoria política de Pilar Alegría no se entiende separada de la de Pedro Sánchez, hasta el punto de que ha sido la cara y la voz del Gobierno hasta que tuvo que dejar el Consejo de Ministros para formalizar su candidatura. La derrota de Alegría, que ha igualado los peores resultados históricos de su partido, es también, por tanto, una derrota en primera persona de Pedro Sánchez. Para asegurarse un control efectivo de las principales federaciones socialistas y parar la sangría de votos de cara a unas elecciones generales, Sánchez repartió a ministros de su núcleo duro en lo que consideraba territorios estratégicos. Además de Alegría, Diana Morant en Valencia, Óscar López en Madrid y María Jesús Montero en Andalucía. La primera experiencia no ha podido ser más desafortunada. El PSOE queda, después de los resultados de Aragón, desdibujado y como una organización carente de proyecto político. La estrategia de Sánchez parece incapaz de detener el deterioro interno del PSOE y, sobre todo, de recuperar su conexión con la sociedad. La experiencia aragonesa ha resultado en este sentido esclarecedora y Sánchez ha cosechado un fracaso que hay que apuntar tanto a su organización como a su propia persona.