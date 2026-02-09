Aragón: segundo aviso para Sánchez... y para Feijóo

LOS resultados de las elecciones celebradas ayer en Aragón confirmaron los indicios que habían adelantado los sondeos, con tres hechos que destacan con claridad: el PP logra una victoria incuestionable, pero insuficiente, y no mejora su cifra de parlamentarios, el PSOE sufre un serio descalabro que lo reduce, en la práctica, a una fuerza testimonial y Vox experimenta un fuerte crecimiento que lo convierte en el factor determinante de la nueva situación política. Como ocurriera el pasado mes de diciembre en Extremadura, el PP ha forzado unas elecciones que no le han permitido alejarse del marcaje de Vox, pero que sí han puesto de relieve las profundas crisis de identidad y de proyecto político que sufre el PSOE, la formación que gobierna en España. Es precisamente la clave nacional la que confiere una especial significación a estas elecciones. En ese sentido, Aragón envía un claro mensaje a Pedro Sánchez sobre el deterioro de la marca socialista, pero también es una advertencia para Alberto Núñez Feijóo. El único que puede hacer una lectura abiertamente positiva es Santiago Abascal, que ve como Vox crece en cada uno de los comicios que se convocan y puede mirar con relativo optimismo el panorama en todo el país. España ha entrado en un ciclo electoral que tendrá sus próximas estaciones en Castilla y León y en Andalucía. Todo apunta a que la tendencia que se ha visto en Extremadura y Aragón sirve también para dibujar el mapa que se va a configurar de cara a las elecciones generales que tendrán que celebrarse en 2027. El crecimiento de Vox es el elemento que va a condicionar la política española en los próximos meses. Ello va a obligar al resto de las fuerzas, y en especial al PP, a situarse en relación con esta nueva situación. El populismo no va a ser ya en España una amenaza difusa, sino una realidad social a la que habrá que hacer frente. Sánchez y Feijóo recibieron ayer en Aragón el segundo aviso.