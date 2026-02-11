Así quedan los puntos del jurado diario tras la tercera semifinal del COAC 2026

A sólo una noche de conocer a los finalistas del COAC 2026, el Jurado Diario continúa puntuando a las agrupaciones que pasan por las tablas del Gran Teatro Falla en busca de un puesto en la gran cita.

Así, de los coros de la noche del martes sale el líder de la modalidad. 'La carnicería' se coloca primeros con 715 puntos, 242 en su pase de semifinales. Por su parte, 'La mil maravillas' también se sitúa en puestos de final, en cuarta posición, con un total de 695 puntos, 232 en su actuación de este martes.

En comparsas, 'OBDC Me quedo contigo' se sitúa en segundo lugar, con un total de 706 puntos y 240 conseguidos en su pase de semifinales. 'El jovencito Frankistein' queda séptimo con 615 y 212 puntos de esta noche. Lidera la clasificación la comparsa 'Los humanos', con 723 puntos.

En chirigotas, la mejor clasificada de la tercera semifinal es 'Lo que van a coger papas', que se han posicionado primeros con 701 puntos, 237 en su actuación de esta fase. Mientras 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)' le sigue en segunda posición, a sólo un punto con 700 en total y 237 en semifinales. Por su parte, 'Los amish del mono (la decepción)' se queda en octava posición con 212 puntos y 626 totales con el arrastre.