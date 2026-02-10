La Junta estudia un regreso paulatino a zonas seguras de Grazalema

La Junta de Andalucía está buscando fórmulas para facilitar el regreso a Grazalema de aquellos vecinos que vivan en zonas del municipio cuya seguridad esté totalmente garantizada. En concreto, las dos opciones que tiene encima de la mesa el Gobierno andaluz pasan por sectorizar el municipio grazalemeño por zonas para determinar cuáles son totalmente seguras y cuáles no y, la otra posibilidad, disminuir el perímetro que se ha visto afectado por las tormentosas y extraordinarias lluvias registradas en este punto de la Sierra de Cádiz hace ahora una semana.

Esta puerta que se abre a un regreso cercano de al menos algunos vecinos de Grazalema fue reconocida ayer por la noche por el consejero de Emergencias de la Junta de Andaucía, Antonio Sanz, en declaraciones a este medio. No obstante, también se apresuró Sanz a matizar que estas medidas se llevarán a cabo sólo si tienen el aval del equipo de geólogos que estos días está analizando la seguridad del municipio.

Fue precisamente un informe de estos geólogos del Instituto Geológico Minero de España (IGME) el que aconsejó a la Junta la tarde del pasado jueves el desalojo total de la localidad grazalemeña. Y para las próximas horas se espera un segundo informe que determinará cuál de los tres escenarios que baraja la Junta es el más recomendable en estos momentos, es decir, el regreso a corto, a medio o a largo plazo a Grazalema de esos vecinos que han tenido que desplazarse forzosamente a Ronda, a Zahara de la Sierra, a El Gastor o a otros municipios del entorno.

El trabajo de estos geólogos se centra actualmente en detectar las oquedades que hay en el subsuelo de Grazalema para monitorizarlas y ver la amplitud que tienen. Y también se persigue comprobar si existe o no afección a los edificios.

Para ello se están instalando piezómetros en el acuífero y también se está analizando el estado del suelo de Grazalema mediante georradares. En lo referente al acuífero, Sanz indicaba anoche que el nivel del agua llevaba ya un tiempo descendiendo pero que ayer volvió a subir, sin que por el momento se conozcan las razones exactas.

El consejero de Emergencias quiso dejar claro que la Junta desea un pronto regreso de los grazalemeños a su pueblo, aunque aclaró que ello sólo se llevará a cabo cuando haya “un informe concluyente” elaborado por los geólogos que lo permita esta vuelta con todas las condiciones de seguridad necesarias.