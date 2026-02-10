Carnaval de Cádiz 2026: programación completa con fechas, horarios y todas las actividades
Se espera que durante la semana el buen tiempo haga presencia y se pueda disfrutar de todo lo previsto en el programa
El sol en Cádiz ya tiene fecha de vuelta tras semanas de lluvias intensas
Cádiz vuelve a vestirse de gala para su semana grande, la semana de Carnaval, del 12 al 22 de febrero la ciudad pasará a llenarse coplas, conciertos y actividades para toda la familia. Después de semanas marcadas por borrascas y lluvias, las primeras previsiones de la Aemet apuntan a sol y buen tiempo, lo que permitirá disfrutar de la fiesta al aire libre y en todos los rincones del centro histórico.
Este año, el Carnaval de Cádiz apuesta por reforzar la programación infantil, con actividades en plazas y calles de la ciudad, así como por dar mayor protagonismo a la Casa del Carnaval, que contará con un programa propio lleno de talleres, conciertos, exposiciones y desfiles.
Tras el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, las agrupaciones más destacadas pisarán los diferentes tablaos para que los locales y visitantes puedan seguir escuchando en vivo el repertorio de este año en la calle. Cádiz se prepara para los coloretes, las risas y muchas coplas recorriendo sus calles.
Programación oficial del Carnaval de Cádiz
Jueves 12 de febrero
- Por la mañana: recepción al pregonero del Carnaval, gran Momo y Hércules de Oro en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
- 17:00 h. Procesión de la pregonera infantil Ainhoa Morillo desde la plaza de San Juan de Dios hasta San Antonio.
- 18:00 h. Pregón infantil en San Antonio.
- 19:00 h. Concierto de Las Guerreras K-Pop dentro del ciclo Cádiz Sonora.
- 20:00 h. Final del Concurso de Romanceros en el Palacio de Congresos.
Viernes 13 de febrero
- 20:00 h. Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 en el Gran Teatro Falla.
Sábado 14 de febrero
- 13:00 – 18:00 h. Juegos infantiles con temática pirata en la plaza Ana Orantes.
- 13:00 h. Carrusel de coros por diferentes plazas de la ciudad.
- 14:00 h. Batalla de coplas con agrupaciones semifinalistas en plazas de Catedral, San Francisco, Mercado Central y Palillero.
- 20:30 h. Pregón oficial en San Antonio a cargo de Manu Sánchez.
- 22:00 h. Gran Gala del Carnaval en el Teatro Falla.
- 22:30 h. Noche de Carnaval en la calle con actuaciones de los primeros premios del COAC en La Viña, San Antonio y San Francisco.
Domingo 15 de febrero
- 12:00 – 16:00 h. Carnavalópolis: la ciudad del Carnaval en plaza Ana Orantes (actividades infantiles).
- 13:00 h. Batalla de coplas juveniles en Paseo Marítimo.
- 13:00 h. Carruseles de coros en Plaza de Abastos y Plaza Mina.
- 17:30 h. Cabalgata Magna desde Ana Orantes hasta Puertas de Tierra (temática: el mar).
- 22:00 h. Concierto de Judeline en San Antonio.
Lunes 16 de febrero
- 12:00 – 18:00 h. Carnaval infantil, Casa del Carnaval, Academia de pequeños carnavaleros, Concurso infantil de disfraces y La fantasía del Carnaval en Plaza San Antonio.
- 13:00 – 18:00 h. La Cantera Callejea, con agrupaciones infantiles y juveniles en Palillero, Candelaria y San Juan de Dios.
- 20:30 h. Festival de Agrupaciones Cruzcampo en San Antonio.
- Carruseles de coros durante todo el día.
Martes 17 de febrero
- 18:00 h. Teatro de títeres en San Francisco: ‘Fruta, fruta, tu cuerpo la disfruta’ por Pekesduendes.
- 19:00 h. Suite de tanguillos y tangos (Flamenco y Carnaval) en la Casa del Carnaval
- 19:30 h. Circuito de agrupaciones en La Viña y Candelaria.
- 20:30 h. Circuito de agrupaciones en San Francisco.
- 21:30 h. Cortejo del Dios Momo desde San Juan de Dios hasta San Antonio.
Miércoles 18 de febrero
- 18:00 h. Teatro de títeres en San Francisco: ‘Titiricuentos’ por Pekesduendes.
- 19:00 h. Certamen de coplas para la cantera en San Juan de Dios.
- 19:30 h. Circuito de agrupaciones en La Viña y Candelaria.
- 20:30 h. Conciertos en San Antonio: DenisDenis y Miss Caffeína.
- 20:30 h. Circuito de agrupaciones en San Francisco.
Jueves 19 de febrero
- 16:00 – 20:00 h. Juegos temáticos ‘Alicia en el país de las maravillas’ en San Juan de Dios.
- 18:00 h. Teatro de títeres: ‘La gamusina patafina’ en San Francisco.
- 19:00 h. Certamen de coplas para la cantera en San Juan de Dios.
- 21:30 h. Entrega de la Aguja de Oro en San Francisco.
- 22:00 h. Concierto de Pastora Soler en San Antonio.
- Circuito de agrupaciones y romanceros por Santa María.
Viernes 20 de febrero
- 16:00 – 20:00 h. Juegos temáticos ‘Alicia en el país de las maravillas’ y Certamen de coplas para la cantera en San Juan de Dios.
- 22:00 h. Concierto de G5 en San Antonio.
Sábado 21 de febrero
- 12:00 h. Final del Concurso de Tanguillos.
- 13:00 h. Carrusel de coros por La Viña y Mentidero.
- 13:00 – 18:00 h. La Cantera Callejea (Palillero, Candelaria y San Juan de Dios).
- 18:00 h. Cabalgata del Humor por el centro de Cádiz.
- 21:00 h. Conciertos en San Antonio: Vera Fauna y Lori Meyers.
- 12:00 – 18:00 h. Carnaval infantil en plaza de San Antonio: Carnavalati infantiliti con karaoke, talleres y la oca carnavalera.
Domingo 22 de febrero
- 12:00 h. Concierto de Luli Pampín en San Antonio.
- 12:00 – 18:00 h. Carnaval infantil, Gran Piñata del Carnaval y Parque Mágico de la Fantasía en plaza Ana Orantes.
- Carruseles de coros y Dos palos al botellón con cuartetos en la Catedral a partir de las 13:00 h.
- 20:00 h. Quema de la Bruja Piti en Puerta de Tierra, clausurando la fiesta.
