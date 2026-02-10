Carnaval de Cádiz 2026: programación completa con fechas, horarios y todas las actividades

Cádiz vuelve a vestirse de gala para su semana grande, la semana de Carnaval, del 12 al 22 de febrero la ciudad pasará a llenarse coplas, conciertos y actividades para toda la familia. Después de semanas marcadas por borrascas y lluvias, las primeras previsiones de la Aemet apuntan a sol y buen tiempo, lo que permitirá disfrutar de la fiesta al aire libre y en todos los rincones del centro histórico.

Este año, el Carnaval de Cádiz apuesta por reforzar la programación infantil, con actividades en plazas y calles de la ciudad, así como por dar mayor protagonismo a la Casa del Carnaval, que contará con un programa propio lleno de talleres, conciertos, exposiciones y desfiles.

Tras el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, las agrupaciones más destacadas pisarán los diferentes tablaos para que los locales y visitantes puedan seguir escuchando en vivo el repertorio de este año en la calle. Cádiz se prepara para los coloretes, las risas y muchas coplas recorriendo sus calles.

Programación oficial del Carnaval de Cádiz

Jueves 12 de febrero

Por la mañana: recepción al pregonero del Carnaval, gran Momo y Hércules de Oro en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

recepción al en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 17:00 h. Procesión de la pregonera infantil Ainhoa Morillo desde la plaza de San Juan de Dios hasta San Antonio.

Procesión de la Ainhoa Morillo desde la plaza de San Juan de Dios hasta San Antonio. 18:00 h. Pregón infantil en San Antonio.

en San Antonio. 19:00 h. Concierto de Las Guerreras K-Pop dentro del ciclo Cádiz Sonora .

Concierto de dentro del ciclo . 20:00 h. Final del Concurso de Romanceros en el Palacio de Congresos.

Viernes 13 de febrero

20:00 h. Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 en el Gran Teatro Falla.

Sábado 14 de febrero

13:00 – 18:00 h. Juegos infantiles con temática pirata en la plaza Ana Orantes.

en la plaza Ana Orantes. 13:00 h. Carrusel de coros por diferentes plazas de la ciudad.

por diferentes plazas de la ciudad. 14:00 h. Batalla de coplas con agrupaciones semifinalistas en plazas de Catedral, San Francisco, Mercado Central y Palillero.

con agrupaciones semifinalistas en plazas de Catedral, San Francisco, Mercado Central y Palillero. 20:30 h. Pregón oficial en San Antonio a cargo de Manu Sánchez.

en San Antonio a cargo de Manu Sánchez. 22:00 h. Gran Gala del Carnaval en el Teatro Falla.

en el Teatro Falla. 22:30 h. Noche de Carnaval en la calle con actuaciones de los primeros premios del COAC en La Viña, San Antonio y San Francisco.

Domingo 15 de febrero

12:00 – 16:00 h. Carnavalópolis: la ciudad del Carnaval en plaza Ana Orantes (actividades infantiles).

en plaza Ana Orantes (actividades infantiles). 13:00 h. Batalla de coplas juveniles en Paseo Marítimo.

en Paseo Marítimo. 13:00 h. Carruseles de coros en Plaza de Abastos y Plaza Mina.

en Plaza de Abastos y Plaza Mina. 17:30 h. Cabalgata Magna desde Ana Orantes hasta Puertas de Tierra (temática: el mar).

desde Ana Orantes hasta Puertas de Tierra (temática: el mar). 22:00 h. Concierto de Judeline en San Antonio.

Lunes 16 de febrero

12:00 – 18:00 h. Carnaval infantil , Casa del Carnaval , Academia de pequeños carnavaleros , Concurso infantil de disfraces y La fantasía del Carnaval en Plaza San Antonio.

, , , y en Plaza San Antonio. 13:00 – 18:00 h. La Cantera Callejea , con agrupaciones infantiles y juveniles en Palillero, Candelaria y San Juan de Dios.

, con agrupaciones infantiles y juveniles en Palillero, Candelaria y San Juan de Dios. 20:30 h. Festival de Agrupaciones Cruzcampo en San Antonio.

en San Antonio. Carruseles de coros durante todo el día.

Martes 17 de febrero

18:00 h. Teatro de títeres en San Francisco: ‘Fruta, fruta, tu cuerpo la disfruta’ por Pekesduendes.

Teatro de títeres en San Francisco: por Pekesduendes. 19:00 h . Suite de tanguillos y tangos (Flamenco y Carnaval) en la Casa del Carnaval

. Suite de en la Casa del Carnaval 19:30 h. Circuito de agrupaciones en La Viña y Candelaria.

en La Viña y Candelaria. 20:30 h. Circuito de agrupaciones en San Francisco.

en San Francisco. 21:30 h. Cortejo del Dios Momo desde San Juan de Dios hasta San Antonio.

Miércoles 18 de febrero

18:00 h. Teatro de títeres en San Francisco: ‘Titiricuentos’ por Pekesduendes.

Teatro de títeres en San Francisco: por Pekesduendes. 19:00 h. Certamen de coplas para la cantera en San Juan de Dios.

Certamen de en San Juan de Dios. 19:30 h. Circuito de agrupaciones en La Viña y Candelaria.

en La Viña y Candelaria. 20:30 h. Conciertos en San Antonio: DenisDenis y Miss Caffeína .

Conciertos en San Antonio: y . 20:30 h. Circuito de agrupaciones en San Francisco.

Jueves 19 de febrero

16:00 – 20:00 h. Juegos temáticos ‘Alicia en el país de las maravillas’ en San Juan de Dios.

Juegos temáticos en San Juan de Dios. 18:00 h. Teatro de títeres: ‘La gamusina patafina’ en San Francisco.

Teatro de títeres: en San Francisco. 19:00 h. Certamen de coplas para la cantera en San Juan de Dios.

Certamen de en San Juan de Dios. 21:30 h. Entrega de la Aguja de Oro en San Francisco.

Entrega de la en San Francisco. 22:00 h. Concierto de Pastora Soler en San Antonio.

Concierto de en San Antonio. Circuito de agrupaciones y romanceros por Santa María.

Viernes 20 de febrero

16:00 – 20:00 h. Juegos temáticos ‘Alicia en el país de las maravillas’ y Certamen de coplas para la cantera en San Juan de Dios.

Juegos temáticos y para la cantera en San Juan de Dios. 22:00 h. Concierto de G5 en San Antonio.

Sábado 21 de febrero

12:00 h. Final del Concurso de Tanguillos .

Final del . 13:00 h. Carrusel de coros por La Viña y Mentidero.

Carrusel de coros por La Viña y Mentidero. 13:00 – 18:00 h. La Cantera Callejea (Palillero, Candelaria y San Juan de Dios).

(Palillero, Candelaria y San Juan de Dios). 18:00 h. Cabalgata del Humor por el centro de Cádiz.

por el centro de Cádiz. 21:00 h. Conciertos en San Antonio: Vera Fauna y Lori Meyers .

Conciertos en San Antonio: y . 12:00 – 18:00 h. Carnaval infantil en plaza de San Antonio: Carnavalati infantiliti con karaoke, talleres y la oca carnavalera.

Domingo 22 de febrero