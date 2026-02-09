El tiempo en el Carnaval de Cádiz 2026: las previsiones de Aemet

Después de muchísimas semanas marcadas por lluvias intensas, varias borrascas y un gran número de incidencias en toda la provincia, Cádiz empieza por fin a levantar la vista del suelo.

Calles anegadas, carreteras cortadas, ríos desbordados y estampas que han dejado huella, como el desalojo total de Grazalema, han sido parte del paisaje habitual de este invierno. Por eso, cualquier previsión que hable de sol se recibe estos días con una mezcla de alivio y cautela.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que a partir del 14 de febrero podría producirse un cambio de tendencia, con una atmósfera algo más estable y el regreso progresivo de los claros. Un giro que llega justo cuando Cádiz empieza a vivir su semana de Carnaval, una fiesta que, más que ninguna otra, se vive mirando al cielo.

Según los datos actuales de Aemet, el sábado 14 de febrero será una jornada de transición. Se esperan intervalos de sol y nubes, pero con una probabilidad de precipitaciones del 65%, lo que obliga a no confiarse del todo. Será un día aún marcado por la inercia del episodio lluvioso que ha castigado a la provincia durante semanas. El domingo 15, en cambio, ofrece un escenario algo más optimista: cielos variables, con presencia del sol y una probabilidad de lluvia que baja al 20%.

A partir de ahí, aunque Aemet no ofrece datos cerrados más allá de esa fecha, la tendencia que dibujan los modelos es clara y, esta vez, invita a la esperanza.

Semana de Carnaval para vivir la calle

La previsión para la semana de Carnaval, del 16 al 22 de febrero, apunta a un tiempo mucho más estable, sin lluvias a la vista y con temperaturas suaves, muy en la línea de lo que Cádiz agradece para llenar plazas y esquinas. Todo indica que, si no hay cambios de última hora, el Carnaval podrá vivirse sin paraguas, algo que muchos ya daban por perdido tras lo vivido en enero y principios de febrero.

El lunes 16 arrancaría con nubes y claros, temperaturas máximas en torno a los 16 grados y mínimas de 11. El martes 17 se perfila como uno de los días más despejados, con sol predominante y valores térmicos muy similares. El miércoles 18 volverán algunos intervalos nubosos, pero sin consecuencias, con máximas que podrían alcanzar los 17 grados.

El jueves 19 y el viernes 20 mantendrán esa misma tónica: estabilidad, ausencia de precipitaciones y un ambiente agradable durante las horas centrales del día. El fin de semana, sábado 21 y domingo 22, seguiría por el mismo camino, con cielos variables, temperaturas contenidas y cero milímetros de lluvia en las previsiones actuales.

Esta previsión es de Eltiempo.es ya que por el momento, Aemet no tiene publicado en su web cómo será el tiempo más allá del domingo 15 de febrero, pero esto irá cambiando conforme avance la semana.

Viento moderado

En cuanto al viento, otro factor clave para el Carnaval, Aemet no prevé episodios adversos. Las rachas se moverán entre 15 y 18 km/h, con direcciones variables, sin situaciones que puedan deslucir actos en la calle.

Después de semanas de mirar el parte meteorológico con resignación, Cádiz afronta su fiesta grande con optimismo. La prudencia sigue siendo necesaria, pero todo apunta a que, esta vez, el cielo dará tregua para disfrutar del Carnaval como manda la tradición: en la calle y sin miedo a la lluvia.