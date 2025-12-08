Aberdin, un central que suena para el Cádiz CF en el mercado de invierno

En el Cádiz CF ya se mueven con vistas al mercado de invierno que estará abierto durante el mes de enero para que los equipos puedan hacer los retoques que consideren oportunos.

En el caso del conjunto amarillo, parece que ya tiene cerrado al delantero Jerónimo Dómina, que acaba contrato con Unión Santa Fe el 31 de diciembre. El joven ariete argentino ya ha pasado reconocimiento médico en la capital gaditana y principio podría estar disponible para el primer encuentro de 2026 programado para el domingo 4 de enero con la visita al Deportivo de La Coruña en Riazor.

Además del ataque, el club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla podría reforzar el centro de la defensa una vez que Fali y Bojan Kovacevic están lesionados. El valenciano aún no ha debutado esta temporada 2025-26 después de haber sido operado de una rodilla en septiembre y recaer en noviembre tras unirse a los entrenamientos. En el caso del serbio, nada se sabe del alcance de la dolencia en la rodilla que le llevó a ser retirado en camilla en la segunda mitad del partido contra el Córdoba de la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion.

En las últimas fechas sale a la luz el nombre de un central que podría vestir de amarillo en el segundo tramo del campeonato. Se trata de Nabil Aberdin, zaguero franco-marroquí que nació en París hace 23 años (mide 1,92) y en la actualidad milita en el Sochi (Rusia) después de iniciarse en el fútbol español. Empezó en el Aravaca juvenil y pasó por varias escuadras: Paracuellos, Rayo Majadahonda (Primera Federación), Unionistas de Salamanca (Primera Federación) y filial del Getafe en Segunda Federación. Con el cuadro azulón participó en nueve partidos en la máxima categoría y dos de la Copa del Rey.

En febrero de 2025, Aberdin fue traspasado por el Getafe al Sochi por 300.000 euros y el jugador podría volver a España porque, según medios marroquíes el Cádiz CF ha propuesto su incorporación en calidad de cedido con una opción de compra. El valor de mercado actual de Aberdin es de 700.000 euros según Transfermarkt. Su cotización más elevada la alcanzó en diciembre de 2024 cuando estaba en el Getafe y llegó a los 800.000. El defensa acumula 26 encuentros desde su aterrizaje en el Sochi.