El Cádiz CF alcanza su puesto más bajo en la clasificación

El Cádiz CF sufrió un injusto varapalo en el estadio Nuevo Mirandilla frente al Racing de Santander en el choque encuadrado dentro de la 17ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado el pasado domingo 7 de diciembre. Del prometedor comienzo con 2-0 en un cuarto de hora de vértigo se pasó al definitivo 2-3 con un tanto en el tiempo de prolongación que fue un mazazo después de noventa y tantos minutos de lucha sobre el terreno de juego.

El conjunto amarillo no fue capaz de sumar a pesar de haber dispuesto de dos goles de ventaja y de oportunidades para hacer más goles. Después de la victoria (1-2) en el campo del Córdoba con la que puso fin a una pésima racha, no pudo adentrarse en una dinámica positiva con la que mantener el pulso en la pugna por una plaza en la fase de ascenso a Primera División.

La derrota en casa devolvió al cuadro gaditano a la dura realidad y deparó consecuencias inmediatas en la clasificación. El Cádiz CF llegó al episodio número 17 ubicado en la séptima posición y con opciones de regresar a la zona de play-off, pero en lugar de escalar se descolgó en plena recta final de la primera vuelta.

Con la igualdad predominante que hay en la parte media de la tabla, los cambios están a la orden del día cada fin de semana. El equipo de Gaizka Garitano retrocede tres puestos y baja hasta el décimo con 24 puntos de 51. Es rebasado por el Ceuta, séptimo con 25, el Real Valladolid y el Sporting de Gijón, octavo y noveno también con 24. El conjunto ceutí empató (0-0) en Granada, la escuadra pucelana arrolló (1-4) al Huesca y el equipo asturiano venció (0-1) en el feudo de la Real Sociedad B.

El Cádiz CF alcanza el puesto más bajo de la temporada a la espera de saber a qué distancia queda del sexto peldaño que ocupa el Burgos con 25 puntos antes de ejercer de local en el encuentro contra el Albacete programad para el lunes 8 de diciembre (a partir de las 16:15 horas).