Cruel derrota del Cádiz CF ante un serio candidato al ascenso (2-3)

El Cádiz CF plantó cara a uno de los grandes candidatos al ascenso en un partido de máxima intensidad y con un plan muy definido. Recurrió a la garra, a la contra y a los pases largos frente a un Racing de Santander que acabó imponiendo su mayor calidad. Se le hizo muy largo el encuentro a un equipo amarillo que se vio muy pronto con una renta de dos goles que sin embargo no sólo no fue capaz de aprovechar sino que además perdió los tres puntos. Del 2-0 al 2-3 una tarde de locos.

Una derrota cruel e inmerecida que puso en la realidad a un Cádiz CF que sucumbió en el tiempo de prolongación. Una derrota de las que duelen pero al final se impuso el equipo que mas acerto. El talento se impuso a la garra. Mucho esfuerzo de los anfitriones para nada.

Gaizka Garitano depositó su confianza en el mismo bloque que saltó al césped ante el Córdoba, con la única novedad de Joge Moreno en el eje de la zaga por el lesionado Bojan Kovacevic. Un 4-42 de manual con el que trató de hacer frente a uno de los adversarios más en forma del campeonato.

Menos de un minuto tardó el Racing en avisar de lo mal que lo podía pasar el Cádiz CF cuando un tiro colocado de Iñigo Vicente desde la frontal dle área llevó a la pelota a rozar en un poste. La respuesta de los locales no se hizo esperar en un arranque vertiginoso.

En el 5, la primera aproximación al área contraria se tradujo en el 1-0. De la Rosa sirvió un excelente centro desde la derecha que dejó a Dawda Camara en un mano a mano con Ezkieta al que superó con un sutil toque de balón para se colase mansamente en la portería. Los jugadores del Racing reclamaron fuera de juego pero desde el VAR confirmaron la posición legal del delantero, que estrenó su cuenta goleadora en la Liga cuato días después de haber marcado en la Copa.

El guion quedó establecido con meridiana claridad. El cuadro cántabro llevó la iniciativa y los amarillos no tuvieron reparos en guarecerse en su terreno para jugar sus cartas al contragolpe y con un fútbol directo. Predominaron los pases largos y aéreos en busca del espigado Dawda.

En el 15 volvió sorprender De la Rosa por la banda derecha, rompió la quebradiza línea defensiva del Racing, el cancerbero repelió la pelota tras su centro y Roger Martí, en boca de gol, remató con potencia para poner el 2-0.

Pocos podían imaginar una ventaja holgada ventaja en apenas un cuarto de hora frente a un poderoso rival que no tardó en meterse en el partido con un golazo de Iñigo Vicente en el 20 con una vaselina, rosa incluida, que hizo inútil la estirada de Víctor Aznar.

Con 70 minutos por delante, todo estaba por decidir. El Racing se volcó arriba y a los locales les tocó trabajar en la destrucción para intentar conservar la renta y aumentarla mientras empezaron a acumular amonestaciones (De la Rosa, Dawda y Mario Climent en los primeros 25 minutos y Roger Martí cerca del descanso) entre quejas de los jugadores y protestas de la afición. No anduvo nada fino el colegiado, que en el 34 perdonó la segunda amarilla y por tanto la expulsión a Iñigo Vicente.

A pesar de tener muy poca posesión, el Cádiz CF dispuso de alguna ocasión para hacer una tercer diana antes del intermedio. En el 30, un derechzo de Dawda desde el balcón del área iba directo a gol pero Ezkieta lo impidió con una gran parada. Tras el posterior saque esquina, una prolongación de cabeza de Jorge Moreno a punto estuvo de colarse en la portería.

En el tiempo de prolongación, un contragolpe por la izquierda conducido por Brian Ocampo y Climent lo continuó el alicantino con un centro medido al corazón del área para que Dawda culminase a puerta vacía, pero su remata se marchó fuera de manera inexplicable. Una ocasión clarísima de las que generan pesadillas a quien la ha fallado.

Perdonó Dawda el 3-1 aunque en la siguiente acción, Víctor Aznar evitó el empate con una gran intervención en el mano a mano con Andrés Martín, que se había colado solo en el área. El Cádiz CF se fue el descanso con una merecida victoria gracias a su enorme despliegue físico en una primera mitad de plena intensidad.

El partido estaba abierto. En la segunda parte se esperaba un permanente arreón de los visitantes, que demostraron calidad que le hacen ser aspirantes a todo en la temporada 2025-26. Más allá de los méritos futbolsticos de unos y otros, el segundo acto puso a prueba el fondo físico de ambas escuadras.

El Cádiz CF afrontaba la compleja misión de extender el triunfo hasta el pitido final. Era un riesgo apostarlo todo a la defensa y trató de sentenciar a la contra o en una acción a baló parado. En el 54, tras un saque de esquina, Ezkieta evitó con un paradón el 3-1 después de un testarazo de Iker Recio. Casi sin respiro, Brian Ocampo recorrió todo el pasillo y su disparo con rosca se escapó cerca de un poste.

Llegó la hora de mover el banquillo. El primer movimiento de Garitano fue dar entrada a Álvaro García Pascual, que no tardó en probar fortuna con un tiro abortado por Ezkieta. El Cádiz CF empezó a sufrir ante la superior calidad del rival. En el 63, en un balón sin aparente peligro dentro de área, Andrés Martín se inventó una volea para marcar un golazo por la escuadra que suponía el 2-2 justo antes del tramo definitivo del encuentro.

La energía ya no era la misma. El Cádiz CF perdió frescura aunque no dejó de pelear. De hecho, tras sufrir el tanto del empate, quiso ir a por la victoria, ya con Iuri Tabatadze sobre el tapete.

En la recta final pudo ganar cualquier de los dos. En el 75, Víctor Aznar impidió el 2-3 tras un remate a bocajarro de Andrés Martín Dos minutos después, García Pascual anduvo lento para armar el remate en una posición inmejorable dentro del área y cuando lo hizo mandó la pelota a Fondo Norte.

Los compases finales fueron no aptos para corazones delicados, con espacios fruto del cansancio. Efe Aghama fue el tercer y último cambio de los locales, que tiraron de carácter en el último intento de que los tres puntos se quedasen en casa. Al final, cuando el empate parecía el desenlace más justo, Andrés Martín puso la puntillla al Cádiz en el minuto 93.

Ficha técnica

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Ortuño, De la Rosa (Tabatadze, 67'), Brian Ocampo (Efe Aghama, 82'), Dawda y Roger Martí (García Pascual, 56')

Racing de Santander: Ezkieta, Mantilla (Sangalli, 59'), Javi Castro, Pablo Ramón, Salinas, Puerta, Iñigo Sáinz (Gueye, 46'), Canales (Suleiman, 85'), Iñigo Vicente (Aldasoro, 85'), Andrés Martín y Villalibre (Jeremy, 59')

Goles: 1-0 (5') Dawda. 2-0 (15') Roger Martí. 2-1 (20') Iñigo Vicente. 2-2 (63') Andrés Martín. 2-3 (93') Andrés Martín.

Árbitro: Manuel Pérez Hernández (comité madrileño). Amonestó a los locales De la Rosa (12'), Dawda (19'), Climent(25'), Roger Martí (41'), Iker Recio (47'), Moussa Diakité (72'), y a los visitantes Iñigo Vicente (28'), Mantilla (45'+4), Gueye (48'), Villalibre (58')

Incidencias: Partido de la 17ª jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla.