Cuando el Cádiz CF es el equipo pequeño en Segunda División

El Cádiz CF cuajó una meritoria actuación, quizás la mejor de la temporada 2025-26, que sin embargo ni siquiera le sirvió para obtener un empate contra el Racing de Santander en el partido de la 17ª jornada disputado en el estadio Nuevo Mirandilla. Estuvo por delante en el marcador cerca de una hora (desde el minuto 5 hasta el 63) y sólo se vio por debajo en el tiempo de prolongación ya si tiempo para reaccionar. La resolución no pudo ser más frustrante con tanto a última hora que cambió por completo un marcador que empezó con 2-0 y terminó con 2-3.

El desenlace fue parecido a un partido de baloncesto en el que un equipo puede ir todo el tiempo por debajo pero ganar con una canasta en el último segundo. El destino fue cruel con un conjunto amarillo que dio la cara aunque no fue capaz de quedarse con ningún punto.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano plantó cara y llegó a poner contra las cuerdas a un adversario que supo rehacerse y demostró por qué es el líder y uno de los máximos aspirantes al ascenso a Primera División. Al Cádiz CF no le bastó con toda la casta que puso sobre el verde.

El encuentro fue muy útil para saber dónde está el Cádiz CF. Y el Cádiz CF, que lo dio todo, demostró que su nivel no le da ni mucho menos para pelear por el ascenso por el camino más rápido. Es posible que el desenlace no hubiese sido muy diferente con Kovacevic, Ontiveros y Suso sobre el césped.

La realidad es que el Cádiz CF es inferior a un Racing que atesora toneladas de calidad para levantar dos goles en contra y pasar de una holgada derrota a la victoria. La mayor diferencia radicó en calidad y en la pegada. Los de casa, aunque marcaron dos goles, desperdiciaron ocasiones muy claras. Los visitantes sí dieron en la diana además de tener la habilidad de arribar con claridad a la portería contraria. Cuando llegó el momento de la verdad, en la segunda mitad, el que hizo dos goles fue el Racing. El Cádiz CF ya los había hecho en la primera parte y a la hora dar el paso definitivo se quedó atrás.

El cuadro gaditano supo jugar sus cartas y, aunque perdió, estuvo muy cerca del empate y no demasiado lejos del triunfo. Los locales no supieron rematar a su rival y el Racing no perdonó. Quizás también hubo diferencia en la mentalidad, absolutamente ganadora en el caso de los santanderinos. El Racing mostró hechuras de otro nivel, la de un aspirante a todo. Por eso remontó un 2-0. Si el Cádiz CF hubiese empezado con dos tantos en contra, habría sido poco probable una remontada.

El equipo montañés es muy superior al Cádiz CF. El Cádiz CF es inferior. No hay que darle más vueltas. Otra cuestión es la capacidad en la confección de las plantillas, limitada en la del equipo amarillo y ambiciosa en el caso del cuadro norteño. El equipo amarillo no puede aspirar a algo más que no sea engancharse a la lucha por un quinto o sexto puesto. Es a lo máximo que podría llegar en el supuesto más optimista porque es posible que ni eso.

Una permanencia sin complicaciones y pare usted de contar es la dirección que parece tomar un Cádiz CF que hace un par de cursos militaba en Primera y ahora en Segunda no atesora el potencial que si poseen otras escuadras. La gestión económica, quizás poco brillante, pasa factura y se ve reflejada en un plantel de corte mediano para la categoría de plata. Y es que el Cádiz CF, con un pasado aún muy reciente de cuatro campañas en la élite, fue el equipo pequeño en el duelo ante el Racing que ejerció el papel de grande como claro candidato al ascenso por la vía directa. Así están ahora las cosas para los amarillos.