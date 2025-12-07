Garitano: "La pena es no tener premio después de un partidazo"

Desde el dolor por no tener recompensa. Así son las manifestaciones de Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, después de que su equipo se quedara en blanco tras ir venciendo 2-0 al Racing de Santander. La mayor calidad del rival ha decidido en el Nuevo Mirandilla.

Balance del encuentro. "Ha sido cruel. Hemos hecho un gran partido y debíamos haber sacado un resultado mejor. Los dos primeros goles del Racing son de otro nivel. Hemos hecho uno de los mejores partidos de la temporada", recalcaba el preparador vasco.

Buen trabajo del Cádiz CF. "El Racing no ha generado muchas ocasiones de gol. En los dos primeros goles que han hecho poco se puede hacer. El dos a tres sí es una pena porque viene al final. Y es una pena por el esfuerzo del equipo".

Competitividad pese a las bajas. "Con los elementos que tenemos, sin Suso ni Ontiveros, esta manera de jugar es la que tenemos ahora. El primer tiempo ha estado condicionado por un montón de tarjetas amarillas y eso ha influido", descartando entrar a valorar el arbitraje: "Ni hablar de eso...".

Dolor porque se hizo lo más difícil con el 2-0. "Si ves los dos goles de ellos, es de otra categoría. Es un día duro por el esfuerzo del equipo y no voy a olvidar eso". Seguidamente se le cuestionaba del paso al frente de algunos futbolistas: "Para mí han estado todos bien y han hecho lo que tenían que hacer. Pero si te hacen esos dos goles, ¿cómo los paramos? ¿Qué se hace?", se preguntaba Gaizka Garitano.

Matar al Racing antes del descanso. "Hemos tenido dos clarísimas para hacer más goles. Esto va de acertar, pero es una realidad que hemos hecho más para meter más goles", lo que provocó que el Racing se fuera con vida al acabar el primer tiempo. "Es difícil por el talento que tienen arriba. Son jugadores de otro nivel. La pena es no tener premio después de un partidazo".

La capacidad de Cádiz CF ante un grande. "Podemos competir y pelear. Venimos de ganar en Córdoba y hoy hemos podido hacer el mejor partido hasta ahora. Los dos primeros goles son la diferencia y en esa diferencia ha estado el partido. Debemos seguir la línea de Córdoba y de hoy. Ya caerá a favor si seguimos así", finalizaba.