Las bajas del Cádiz CF para la última visita del año

El Cádiz CF realizó el martes 9 de diciembre el primer entrenamiento de la semana con la vista puesta en el partido contra el Real Zaragoza que se disputa el sábado en territorio aragonés. Después del doloroso revés sufrido en el estadio Nuevo Mirandilla frente al Racing de Santander (2-3), Gaizka Garitano y sus hombres se centran en el compromiso perteneciente a la 18ª jornada de LaLiga Hypermotion con la misión de buscar una victoria con la que recuperar el terreno perdido.

La primera sesión de la semana, desarrollada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real), no deparó novedades. A tenor de las imágenes difundidas por el club, los cinco futbolistas que se perdieron el encuentro ante la escuadra cántabra no trabajaron con sus compañeros. Fali, Bojan Kovacevic, Joaquín González, Suso y Javier Ontiveros continúan al margen por problemas físicos de diversa consideración. Es posible que la mayoría de ellos no pueda jugar estar en condiciones de jugar en 2026.

El caso más llamativo es el de Fali, que aún no ha debutado esta temporada. Nada se sabe de Kovacevic. El club no ha informado del alcance de la lesión de rodilla que sufrió hace días en el campo del Córdoba.

Salvo que se produzca un giro durante los próximos días, ninguno de los lesionados podrá estar disponible para hacer el desplazamiento a Zaragoza en la última visita del año 2025. Así, el preparador cadista cuenta en principio con los mismos jugadores que en el reciente envite ante el líder del campeonato.

La plantilla cadista tiene previsto ejercitarse de nuevo el miércoles 10 en las instalaciones de El Rosal en horario matutino y, como es habitual, a puerta cerrada.