Climent activa la alarma en el Cádiz CF con un desagradable liderato

El Cádiz CF trata de digerir lo antes posible la derrota ante el Racing de Santander que sufrió con un gol en contra en el tiempo de prolongación después de haber disfrutado de una renta de dos tantos. Perder 2-3 en el último instante tras un 2-0 en el primer cuarto de hora es un duro varapalo difícil de asimilar, pero no hay margen para lamentaciones y el equipo amarillo se centra en el siguiente compromiso (18ª jornada de Liga) contra el Real Zaragoza que se disputa el próximo sábado 13 de diciembre en la capital aragonesa.

La plantilla cadista empieza a preparar el martes el partido con el primer engrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real). Gaizka Garitano y sus hombres trabajan con el objetivo de volver de inmediato a la senda de la victoria para frenar su caída en la clasificación y no alejarse de la zona de fase de ascenso.

Especial cuidado en el duelo contra el conjunto maño deben tener los laterales que ejercen el papel de titular. Tanto Iza Carcelén como Mario Climent están a una sola cartulina de ser sancionados con un partido de suspensión. El portuense acumula cuatro amarillas y el alicantino colecciona nueve.

Climent lidera en solitario la lista de jugadores más amonestados después de ver en el choque contra el Racing la novena tarjeta del curso. El colegiado explicó en el acta que adoptó esa medida "por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón". Una tarjeta más le hará perderse un encuentro como ya la sucedió en el noveno capítulo, cuando no pudo participar en el envite contra el Huesca tras haber sido castigado una vez que en la cita anterior (la visita a Las Palmas) había llegado a las cinco.

Iker Recio también fue amonestado en el partido contra la escuadra montañesa y con ocho se colocó como el segundo futbolista con más amarilla del campeonato junto con Álvaro Mantilla (Racing), Iván Alejo (Real Valladolid), José Corpas (Eibar), Florian Miguel (Burgos) y Juan Gutiérrez y Rafael Bauzá (Mirandés).

El defensa central fue amonestado el pasado domingo "por derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance, evitando un ataque prometedor". El zaguero, fijo en las alineaciones, está a dos cartulinas de ser sancionado (ya ser perdió por ese motivo el encuentro ante el Andorra correspondiente a la 12ª jornada) como José Antonio De la Rosa, Sergio Ortuño y Alfred Caicedo, con tres cartulinas cada uno.