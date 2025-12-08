El plan del Cádiz CF para volver a la senda de la victoria

El Cádiz CF sufrió un chasco de enorme consideración con la derrota en el último suspiro en el encuentro ante el Racing de Santander después de haber dispuesto de dos goles de ventaja. Del 2-0 provisional se pasó al 2-3 definitivo en un fin de semana sin sumar que deparó un retroceso en la tabla.

El campeonato no detiene su marcha y el conjunto amarillo no tiene otro remedio que poner la mente en el siguiente compromiso, el de la 18ª jornada de LaLiga hypermotion, que le lleva a enfrentarse al Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio el próximo sábado 13 de diciembre a partir de las 21:00 horas (nueve de la noche).

El cuerpo técnico diseña un plan de trabajo con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la cita con un rival histórico. Tras el varapalo en casa ante el líder de la Liga, el objetivo es volver de inmediato a la senda de la victoria y para ello tiene que hilar muy fino en un complicado encuentro como visitante.

La semana arrancó con un día de descanso que el lunes se tomó la plantilla cadista. Un respiro físico y mental después del esfuerzo realizado el día anterior en el duelo contra la escuadra montañesa.

Son cinco los entrenamientos programados para preparar el choque contra el conjunto maño. El equipo amarillo tiene previsto ejercitarse en el campo 1 de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) el martes, el miércoles el jueves y el viernes a las 10:30 horas y a puerta cerrada.

Después de esas cuatro sesiones, la expedición cadista viajará a la capital aragonesa y tiene previsto desarrollar un entrenamiento más, ya en Zaragoza, el sábado por la mañana (10:30) en la Ciudad Deportiva del club que ejerce de anfitrión.

No es la primera vez que Gaizka Garitano organiza una sesión el mismo día de un partido. El técnico quiere apurar al máximo para pulir todos los detalles antes del envite que se dirime el mismo sábado pero por la noche.

Parece complicado que el 'míster' pueda recuperar a alguno de los jugadores lesionados. Se perdieron el partido ante el Racing los centrales Fali y Bojan Kovacevic, el medio Joaquín González y los jugadores de corte ofensivo Suso y Javier Ontiveros.