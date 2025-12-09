El Zaragoza perderá por sanción a tres jugadores para el partido contra el Cádiz CF

El Real Zaragoza afronta el partido del Cádiz CF (sábado 13 de diciembre a partir de las 21:00 horas) en su mejor momento de la temporada 2025-26, aunque con la tarea pendiente de abandonar el puesto más bajo de la clasificación y buscar un sitio fuera de la zona de descenso.

El conjunto maño, un histórico del balompié español, vive una etapa complicada pero parece que va a más con el paso de las semanas. Encadena cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota mientras recorta puntos y está a sólo dos de la salvación. La última referencia antes de medirse al equipo entrenado por Gaizka Garitano es el empate (1-1) que obtuvo en el encuentro ante el Málaga en la clausura de la 17ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El punto que conquistó en La Rosaleda con un gol de penalti en el alargue. Tuvo que sudar de lo lindo para evitar la derrota mientras perdió a tres futbolistas para el duelo contra los gaditanos que tendrán que cumplir sanción federativa. Por un lado, el portero Esteban Andrada vio la quinta cartulina del curso y será castigado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Su lugar lo ocupará Adrián Rodríguez, quien ya ejerció de cancerbero titular en los nueve capítulos iniciales del campeonato.

El lateral izquierdo Carlos Pomares también llegó a las cinco amonestaciones y no podrá vestirse de corto ante el Cádiz CF. Dani Tasende es el recambio natural para cubrir ese lado de la defensa. Tampoco estará disponible el delantero Sinan Bakis, expulsado después del pitido final del encuentro ante el Málaga por insultar a un rival según recogió en el acta el colegiado. El ariete no llegó a jugar y no supone una ausencia importante porque sólo ha participado en cuatro envites ligueros, todos desde la suplencia, para un total de 47 minutos.