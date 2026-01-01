Antoñito Cordero ya es jugador del Cádiz CF: exceso de efectivos en la plantilla a la espera de más refuerzos

El Cádiz CF ya tiene en sus filas a Antoñito Cordero. El club anunció el aterrizaje del extremo tras haber alcanzado un acuerdo con el Newcastle y con el propio futbolista para su cesión por lo que resta de la presente temporada 2025-26. La información facilitada por la entidad cadista no menciona una opción de compra, por lo que se entiende que la operación consiste en una cesión sin más. Cuando acabe el curso, regresará al conjunto inglés, con el que está unido hasta 2030.

Antoñito nació hace 19 años en Jerez de la Frontera (en noviembre de 2006) y empezó a sobresalir de pequeño en su ciudad. Desarrolló su formación en las canteras del Jerez Alternativa, Cádiz CF, Real Betis y Málaga. Fue en el cuadro costasoleño donde dio el salto al fútbol profesional al debutar en el primer equipo con sólo 17 años.

No sólo desempeñó un papel relevante en el ascenso del Málaga a Segunda División sino que además fue de los más destacados la pasada campaña en la categoría de plata con 39 partidos disputados (más uno de la Copa del Rey), seis goles y media docena de asistencias en casi 2.100 minutos. Es internacional sub'19 con España.

Tras finalizar contrato con el equipo de La Rosaleda el pasado 30 de junio, firmó por el Newcastle (Inglaterra) aunque fue cedido el Westerlo. No le fue bien en el cuadro belga y tras romper su vínculo se decantó por la opción del Cádiz CF entre las muchas que tenía sobre la mesa de LaLiga Hypermotion.

Su incorporración al Cádiz CF es un hecho y el jueves 1 de enero se entrenó en El Rosal a las órdenes de Gaizka Garitano en la que fue su primera sesión con los amarillos. Si lo considera oportuno, el técnico puede contar con él para el partido contra el Deportivo de La Coruña que se juega en Riazor el domingo 4. Si entre en la convocatoria, tiene posibilidades de debutar a las primeras de cambio.

Antoñito es el segundo refuerzo de club del Nuevo Mirandilla de cara a la segunda parte del campeonato después del fichaje del delantero Jerónimo Dómina anunciado el pasado 10 de diciembre. La entidad se ha anticipado al inicio del mercado con dos movimientos que llevaba tiempo gestionando. Al tratarse de dos jugadores que suscitaban el interés de otras escuadras, los dirigentes han tenido que acelerar su llegada sin que se hayan producido salidas.

Así, el Cádiz CF comienza 2026 con una plantilla superpoblada que en este momento está formada por 27 efectivos: los porteros David Gil y Víctor Aznar; los defensas Iza Carcelén, Alfred Caicedo, Fali, Bojan Kovacevic, Pelayo Fernández, Jorge Moreno, Iker Recio, Mario Climent y Raúl Pereira; los centrocampistas Álex Fernández, Moussa Diakité, Sergio Ortuño, Yussi Diarra y Joaquín González; los extremos Efe Aghama, Brian Ocampo, Suso, Iuri Tabatadze, José Antonio de la Rosa, Javier Ontiveros y Antoñito Cordero; y los delanteros Roger Martí, Dawda Camara, Álvaro García Pascual y Jerónimo Dómina.

En enero tendrán que salir jugadores no sólo por el exceso que hay ahora sino porque en principio también se va a unir alguno más. Se espera la incorporación de un central y no se pueden descartar más novedades a lo largo del mercado invernal.