El presidente del Cádiz CF da dos novedades sobre Brian Ocampo

La cautela se impone en el Cádiz CF antes del comienzo del mercado de invierno que puede deparar no pocos movimientos tantos en las entradas como en las salidas. La más que posible llegada de Antoñito Cordero podría llevar al club a tener que que prescindir de un extremo izquierdo ante el exceso de efectivos que en ese caso se produciría en esa posición.

Brian Ocampo acaba contrato el próximo 30 de junio y su nombre ha sido vinculado en las últimas horas al Atlético Bucaramanga (Colombia), aunque no parece que la cosa pase de un mera especulación propia de los periodos de mercado.

¿Saldrá el uruguayo en enero? El presidente, Manuel Vizcaíno no lo dio por seguro al cien por cien, pero al ser preguntado el martes 30 de diciembre, habló de la continuidad del extremo al menos hasta final de curso. "Acabará la temporada aquí si todo va normal", explicó sobre la situación del jugador. A día de hoy no nada en la entidad cadista que haga pensar en la próxima marcha del 10 del conjunto amarillo.

No sólo se queda estos meses, sino que hay algo más. El máximo responsable habló de la idea que baraja el club. "Queremos renovarlo, se merece otra oportunidad. La intención es que renueve y creo que él también quiere".

Brian Ocampo es un jugador "de mucho nivel". Está ofreciendo un buen rendimiento (titular en los últimos partidos) y en la actualidad "está feliz con nosotros", aseguró Vizcaíno.