El Cádiz CF anuncia el traspaso del juvenil Guille al Real Madrid

El Cádiz Club de Fútbol anunció el martes 30 de diciembre que ha alcanzdo un acuerdo con el Real Madrid para formalizar el traspaso de Guille González, lateral derecho 17 años que estaba sobresaliendo en el Juvenil y en el Mirandilla. El club gaditano no ha ofrecido más detalles de una operación que en principio debe generar algún ingreso económico, en torno a medio millón de euros.

"Guille pone rumbo a una nueva etapa tras una trayectoria ejemplar en nuestra cantera", señalan desde la entidad cadista. Llegó al Cádiz CF con apenas 12 años tras iniciarse en el Marianistas de Jerez, su ciudad de nacimiento. Se unió al equipo amarillo en edad alevín y fue "creciendo paso a paso en cada uno de nuestros equipos" hasta debutar esta temporada 2025-26 con el Mirandilla, donde su rendimiento y compromiso le llevaron a ser citado para la selección española sub'18. Llevaba este curso siete partidos con el Juvenil y otros tantos con el equipo que milita en Tercera Federación.

Los ojeadores del Real Madrid venían haciendo un seguimiento continuo de un futbolista que gustaba tanto que en la entidad blanca decidieron ir a por él hasta conseguir su fichaje. Para dar el salto a uno de los gigantes del fútbol español hay que ser muy bueno y Guille lo es. Ahora se integra en el Juvenil de La Fábrica con el objetivo de seguir creciendo.

"Un camino construido con trabajo, humildad y sentimiento cadista", destacan desde el Cádiz CF, que no ha pasado desapercibido y lleva ahora a Guille a Valdebebas para continuar su formación como futbolista.

"Desde el Cádiz Club de Fútbol solo podemos expresar orgullo y agradecimiento por todo lo que Guille ha dado a esta entidad y desearle la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional. Esta siempre será su casa", resaltaron desde el club una vez confirmado el traspaso.