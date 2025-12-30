2025, el año de Víctor Aznar: su valor en el Cádiz CF se ha multiplicado por diez

Cuando empezó 2025, Víctor Aznar compaginaba entrenamientos en el primer equipo del Cádiz CF con su estancia en el filial, con el que jugaba los fines de semana en Segunda Federación. Inmerso en un periodo de crecimiento, su vida cambió por completo cuando le llegó y aprovechó su gran oportunidad con la que soñaba desde que aterrizó en el club con 18 años en verano de 2021 tras su paso por la cantera del Verona (Italia).

Los técnicos consideraron que había llegado el momento de apostar por el portero brasileño. Cuando David Gil pasó por el quirófano para ser intervenido de una rodilla, el turno le correspondía en teoría a José Antonio Caro pero fue Aznar quien acabó como guardián de la portería la pasada campaña. Ya había debutado con los mayores en un compromiso de la Copa del Rey en la campaña 2023-24 resuelto con una derrota (2-1) en el campo del Arandina, pero fue en las dos últimas jornadas de la 2024-25 cuando se estrenó en la categoría de plata en lo que fue el principio de algo más.

Caro salió del Cádiz CF en verano (ahora está en la Unión Deportiva Las Palmas) porque en el club tenían claro que Víctor Aznar se convertía en futbolista del primer equipo. Lo que parecía una interinidad se acabó convirtiendo en estabilidad como titular. Con David Gil aún inactivo en el arranque del ejercicio 2025-26, Víctor Aznar formó parte de la alineación en las primeras jornadas y sus excelentes actuaciones le llevaron a ser fijo. Cuando Gaizka Garitano tuvo que decidir entre los dos guardametas, no encontró motivos para un relevo y el sudamaricano se consolidó en la portería.

En pocos meses pasó del filial a ser titular en el Cádiz CF. De promesa a realidad en un abrir y cerrar de ojos. 2025 fue su año pero sólo el aperitivo de lo que viene.

De los 21 encuentros que sumó con el primer equipo en 2025, prácticamente la mitad, una decena, acabaron con la portería a cero. De hecho, el Cádiz CF es el conjunto que acumula más envites sin gol en contra en el presente campeonato. Esa cifra le permite estar metido en la pelea por el ascenso a Primera División. Jugar en la élite es uno de los objetivos que le quedan por cumplir al cancebero de 23 años.

La irrupción de Víctor Aznar es una de las mejores noticias del Cádiz CF en el año que llega a su fin. Su valor de mercado se multiplicó por diez en apenas cuatro meses. El pasado mes de junio tenía una tasación de 100.000 euros (según Transfermarkt) y su cotización desde octubre está fijada en un millón. Marca una clara tendencia al alza. Su valor seguirá aumentando si mantiene su rendimiento sobresaliente. Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, es uno de lo miembros de la plantilla cadista más apetecibles en el mercado.