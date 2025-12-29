Antoñito Cordero, nuevo jugador del Cádiz CF a falta de un pequeño paso

El Cádiz CF camina a velocidad de vértigo antes incluso de que dé comienzo de manera oficial el mercado de invierno. La sorpresa está en el ataque. Parecía que con el aterrizaje de Jerónimo Dómina (anunciado oficialmente el pasado 10 de diciembre) quedaba apuntalada la parcela ofensiva, pero el club con sede en el Nuevo Mirandilla tiene atada la inminente llegada de otro futbolista más.

Antoñito Cordero está a un pequeño paso de convertirse en jugador del Cádiz CF. Nacido en Jerez hace 19 años, forma parte del Westerlo (Primera División belga) cedido por el Newcastle (Inglaterra), al que se unió el pasado verano tras acabar su relación contractual con el Málaga.

El extremo izquierdo está teniendo escaso protagonismo en su actual escuadra, con la que ha participado en ocho encuentros oficiales (siete de Liga y uno de Copa) con poco más de cien minutos sobre el césped.

Internacional sub’19 con España en 17 ocasiones (cuatro goles), el joven futbolista quiere buscar minutos en la segunda parte de la temporada 2025-26 (la decisiva) y la solución pasa por romper el contrato de cesión con el Westerlo para formalizar un nuevo préstamo, en este caso al Cádiz CF. Tiene contrato con el cuadro inglés hasta el 30 de junio de 2030.

El periodista Fabrizio Romano informa del acuerdo para la próxima incorporación del talentoso jugador al cuadro gaditano. El atacante vuelve a su tierra y a una categoría que conoce. La adaptación no debe ser un obstáculo para que ofrezca un buen rendimiento con el que dar un paso más en su carrera. Después de la primera parte del curso no le haya salido del todo bien. A su edad, necesita jugar para seguir creciendo y con numerosos equipos de Segunda detrás suya se inclina por el conjunto más cerca de su ciudad de nacimiento.

Si nada se tuerce en las próximas horas, Cordero se convertirá en jugador del Cádiz CF por lo que resta de la presente campaña. Sólo quedan por resolver los clásicos flecos legales para rematar la operación antes de que se pueda producir el anuncio oficial que le permita ponerse a las órdenes de Gaizka Garitano.

Antoñito Cordero se inició de niño en el Jerez Alternativa y jugó también en el Xerez Balompié antes de ser captado por la cantera del Betis en edad cadete. De Heliópolis pasó a las categorías inferiores del Málaga todavía como cadete y fue subiendo peldaños hasta su estreno en el primer equipo con sólo 16 años. Con los costasoleños ascendió de Primera Federación a Segunda División y durante la campaña 2024-25, ya en la categoría de plata, fue titular indiscutible con 40 partidos, más de 2.100 minutos, seis tantos y media docena de asistenciaso.

Sus destacadas actuaciones en el Málaga pusieron a Cordero en el escaparate, no renovó y entre las múltiples ofertas que recibió una vez que finalizaba contrato se decantó por la del Newcastle, aunque no llegó a debutar con las ‘urracas’ porque no tardó en salir cedido al club belga, con el que ahora termina su vínculo. Su valor de mercado es de 2,5 millones de euros desde octubre de 2024, según Transfermarkt.