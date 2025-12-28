Un recuerdo especial en el cuarto aniversario de la muerte de Antonio Navarrete

El domingo 28 de diciembre de 2025 se cumplen cuatro años del fallecimiento de Antonio Navarrete Reyes, delegado del Cádiz CF que dejó una huella imborrable por muchos motivos pero sobre todo por su calidad humana. No fue futbolista pero se convirtió en una verdadera leyenda del cadismo por su entrega en cuerpo y alma al equipo de sus amores con el que estuvo hasta el último momento.

A mediados de diciembre de 2021, el Cádiz CF se disponía a viajar a Albacete para disputar un partido de la Copa del Rey y Antonio Navarrete, que siempre era uno más en la expedición, se tuvo que bajar del autobús poco antes del inicio del trayecto porque empezó a encontrarse mal. Unos días después, falleció y dejó un vacío imposible de llenar. Además de su eficiente desempeño como delegado, para muchos jugadores, técnicos... fue como un padre. Siempre estaba pendiente de todo y de todos. Imposible no esbozar una sonrisa a la hora de evocar una figura que sin pretenderlo se ganó un sitio de honor en las páginas más bellas de la historia del Cádiz CF.

Antonio Navarrete era muy querido por todos. Una persona íntegra, siempre con una mano tendida, dispuesta a ayudar, con un trato impecable y un señorío con el que todos se sentían a gusto a su lado. Su pérdida fue un mazazo para todos aquellos que le conocieron pero su recuerdo sigue muy vivo a pesar del paso del tiempo. Eterno delegado y una persona que fue todo un ejemplo. Personas como él son las que necesita el mundo.

Antonio Navarrete fue árbitro de fútbol en los años ochenta y noventa. Incluso, llegó a pitar encuentros en Segunda División entre los años 1991 y 1994. Una vez que colgó el silbato, se incorporó a la disciplina cadista como delegado de campo, cargo en el que estuvo durante algo más de dos décadas elevando al máximo del respeto y compañerismo su papel en la banda.

Con él en el cargo se vivieron todos los hitos de la historia reciente de la entidad, desde los ascensos en Las Palmas, Jerez, Irún o Alicante hasta descensos tan dolorosos como el que se vivió contra el Hércules a Segunda B. Él se alegraba y sufría como un profundo cadista que era.

Una de las personas que siempre tiene muy presente a Antonio Navarrete es Amador García, amigo y compañero arbitral. Con motivo del cuarto aniversario de la muerte del que fue delegado del conjunto amarillo, Paco García 'Bandu', hermano de Amador, ha elaborado una viñeta dedicada a Navarrete como ya ha hecho en otras ocasiones.

'Bandu' ha realizado una auténtica obra de arte para recordar a Navarrete con un guiño histórico y un fino sentido del humor. Al fondo de la imagen se aprecia la torre de Preferencia del estadio Carranza y en primer plano está Antonio Navarrete ejerciendo de árbitro pero vestido con la equipación del Cádiz CF y una bandera amarilla con la leyenda 'Ese Cai oé'. Al fondo, dos aficionados comentan que 'a este árbitro se le ve el plumero' mientras que el bocadillo principal incluye una propuesta del autor de la viñeta: 'Guardemos cuatro minutos de silencio, uno por cada año que hace que nos dejó nuestro gran delegado, Antonio Navarrete'.