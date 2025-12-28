La inocentada del Cádiz CF que deja helado

La primera aparición del Cádiz CF en sus cuentas oficiales en redes sociales el domingo 28 de diciembre fue para dar una noticia que a algunos pilló desprevenidos y a otros no tanto. Para algunos fue una sorpresa hasta que se dieron cuenta del contexto en el que se produjo. No era un día cualquiera.

El club informó de que el estadio se transforma en pista de hielo e invitó a acabar el año patinando "en nuestra casa". La apertura de la pista, "¡mañana mismo!", es decir, el lunes 29. La entidad cadista ilustró su mensaje con un cartel con tres imágenes, una de ellas del terreno de juego del Nuevo Mirandilla helado.

"Vive el hielo en casa. Una experiencia única en el estadio. Disfruta de la nueva pista de patinaje con amigos o en familia", reza el cartel del Cádiz CF sobre una iniciativa que al coincidir con el Día de los Inocentes, obviamente se trató de una broma sin demasiado recorrido. No había hora de apertura del estadio, tampoco el precio de la actividad... Fue simplemente un guiño a modo de celebración de un día diferente en plenas vacaciones de Navidad.

Entrenamiento a puerta abierta

Lo que no es una broma es la iniciativa organizada por el club en el estadio para el próximo viernes 2 de enero. El Cádiz CF tiene muy presente las fechas actuales y ha decidido que su afición sea premiada en los primeros días del año entrante. Una manera de reconocer a una masa social que ha acabado bien el año, pero que viene de un balance general en el que ganan las decepciones.

La decisión del Cádiz CF es que realizará un entrenamiento a puerta abierta el próximo viernes 2 de enero, a partir de las 10:30 horas, en el estadio Nuevo Mirandilla, con el objetivo de compartir una jornada especial junto a su afición.

Todos los cadistas que lo deseen podrán acudir para presenciar la sesión de trabajo del primer equipo desde las gradas. La entrada será libre, permitiendo así que los seguidores amarillos animen y apoyen al equipo en una fecha tan señalada.

El club invita a toda la afición a vivir de cerca el día a día del equipo y a disfrutar de una mañana de fútbol y cadismo en un ambiente familiar.