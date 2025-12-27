El Cádiz CF escapa a la locura de los banquillos en la Liga Hypermotion

La Liga Hypermotion se ha vuelto a confirmar una temporada más como una competición frenética, en la que las urgencias dominan a buena parte de los 22 equipos participantes y en la que ser entrenador supone una profesión de riesgo. Tanto es así que al parón navideño, cuando todavía no se ha consumido ni la primera vuelta del campeonato, ya han llegado hasta diez equipos con un entrenador distinto al que inició la temporada 2025-26.

A la habitual escabechina que suele producirse en los banquillos de Segunda División esta temporada se han unido situaciones inverosímiles entre los rivales del Cádiz CF, con más de un técnico interino que ha terminando afianzándose en su puesto y hasta un entrenador que dio la espantada y provocó un traspaso entre clubes, algo que no se ve todos los años.

Ese último caso es el de Guillermo Almada en el Real Valladolid, cuyos derechos fueron transferidos recientemente al Real Oviedo para que el preparador uruguayo diese el salto a la máxima categoría del fútbol español. Su lugar en el conjunto vallisoletano lo ha ocupado Luis Tevenet, en una de las diez permutas que se han producido en la categoría de plata en poco más de cuatro meses desde que el balón echó a rodar.

Muy pronto optaron por el cambio de entrenador la Cultural Leonesa y el Castellón. Los leoneses pasaron de Raúl Llona a Cuco Ziganda, en un movimiento que les ha permitido alejarse de la zona de descenso y asentarse en la categoría. El Castellón, por su parte, también levantó el vuelo de forma clara al despedir a Johan Plat y confiar en el ex del Cádiz CF Pablo Hernández, llegado desde el filial para elevar el listón y meter a los albinegros en la zona noble de la clasificación.

Interinos que se asientan en el puesto

A la medida desesperada de despedir al entrenador también se aferraron el Sporting de Gijón, que colocó a Borja Jiménez en el lugar que dejó vacante Asier Garitano; el Huesca, confiando en Jon Pérez Bolo -con el ex cadista Mere como ayudante- para suplir a Sergi Guilló; o el Mirandés, que contrató a Jesús Galván para prescindir de Fran Justo.

Sin embargo, las dificultades económicas también han propiciado que hayan sido varios los rivales del Cádiz CF que han apostado por dar la oportunidad a entrenadores de la casa que han terminado afianzándose en su puesto. Tal es el caso del Málaga, que despidió al también ex cadista Sergio Pellicer y dio la alternativa a Funes, después de fracasar en sus contactos con varios entrenadores de caché alto. Algo similar le ha sucedido al Leganés, en el que Igor Oca ha sido confirmado hasta final de temporada después de ocuparse del equipo de forma interina tras la salida de Paco López, otro con pasado en el Cádiz CF. Incluso el Andorra parece apostar esa vía, pues tras despedir a Ibai Gómez acumula ya varias semanas con Carles Manso como entrenador principal y con muchas opciones de seguir hasta el final de la temporada, a tenor de los buenos resultados que ha cosechado.

Mención especial merece el Zaragoza, que destituyó a Gabi y dio una oportunidad a Emilio Larraz como técnico interino, para posteriormente terminar incorporando a Rubén Sellés como su nuevo técnico. Ese cambio, por cierto, ha ayudado a los aragones a engancharse a la pelea por la permanencia, aunque su situación sigue siendo complicada.

Sea como fuere, con una fórmula u otra, lo cierto es que la Liga Hypermotion ha vuelto a vivir una temporada más una auténtica locura en los banquillos. Diez de los 22 equipos que la componen (prácticamente la mitad) ya han cambiado de entrenador y a buen seguro no serán los últimos en una categoría en la que las urgencias casi siempre acaban llevándose por delante al eslabón más débil, que suele ser el que se sienta en el banquillo.

En el extremo opuesto a esa inestabilidad general en los banquillos de Segunda División se encuentra el Cádiz CF, que mantiene la confianza absoluta en Gaizka Garitano hasta el punto de estar planteándose su renovación.