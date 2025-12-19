Cala plantea una ampliación de contrato sonada en el Cádiz CF

La copa navideña dio para mucho, tanto como que también se supo que ya existen movimientos para que la vinculación de Gaizka Garitano como entrenador del Cádiz CF se prolongue por encima del próximo 30 de junio. El tema está fresco y en motivo de conversación entre los dos principales responsables de la gestión deportiva, Manuel Vizcaíno y Juan Cala.

El presidente lanzó un guiño al preparador vasco con las siguientes manifestaciones: “Creo que la primera parte de este año no fue mala, teniendo en cuenta de dónde veníamos. Porque todo va en perspectiva de dónde viene y veníamos de una situación en descenso y Gaizka Garitano le dio la vuelta a eso en la primera parte del año. Ya en la segunda parte del año consolidamos ese crecimiento más sostenido, menos explosivo, aunque con un proyecto nuevo que ya se empezó en enero y en el cual rejuvenecimos la plantilla y ya tenemos clara nuestra situación”, agregando que “la propia afición también, en un alarde de madurez, es consciente de la situación en la que estamos”.

La posibilidad de que el actual técnico firme un nuevo contrato no la dio por segura el presidente, escondiendo sus cartas. “Es importante remando todos a una para tener claro cuál es nuestro objetivo, sin alaracas, sin falsas promesas y haciendo en cada momento lo que entendemos que se tiene que hacer”.

El máximo dirigente del Cádiz CF metió en la cuestión ‘renovar a Garitano’ a la persona responsable de la dirección deportiva, un Juan Cala que está totalmente convencido de ampliar el contrato de Garitano. “Es algo que me iba a proponer y que me ha propuesto, pero esas conversaciones son internas y en eso estamos”, apuntaba Vizcaíno sobre la propuesta de Cala.

“Estamos contentos con Gaizka, pero hay que dejarlo tranquilo ahora, que haga su trabajo, que lo está haciendo bien, y no volvernos locos con ninguna situación que va a venir cuando tenga que venir, porque además es algo que creo que ambas partes queremos”, recalcaba el presidente aportando el dato decisivo para que quede claro que se sentará con el vasco.

Y, para acabar, tuvo palabras de agradecimiento a la masa social, donde también hay muchos ‘entrenadores’. “La afición ha estado, diría que incluso por encima del equipo en casi toda la temporada, porque ha habido momentos en los que ha leído el partido casi mejor que los jugadores y ha sabido cuándo tiene que apretar y cuándo no. No está de diez, este año ha estado de doce”.