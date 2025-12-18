El Cádiz CF y sus decisiones contundentes a partir del 1 de enero

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, ha tomado la palabra este jueves con motivo del acto de felicitación navideña con los medios de comunicación. El máximo dirigente ha repasado casi todo de la actualidad y del futuro del equipo.

Para empezar, las sensaciones con el equipo este curso. "Es una temporada con un nuevo proyecto y en el que estamos muy contentos como se está desarrollando todo. Tenemos esa sensación de que se está desarrollando y construyendo algo bonito", explicaba el sevillano con cierto optimismo.

Palabras al primer equipo del Cádiz CF en diversas vertientes. Refuerzos a partir del 1 de enero. "Para que lleguen tienen que salir. Independientemente de que se intentará reforzar el equipo y la posibilidad de la misma. Tenemos jugadores lesionados o jugadores que quieran salir. Hay cosas que te superan como que te paguen la cláusula de un futbolista y eso te podría hacer moverte".

Pero Vizcaíno fue más allá con la lesión de Bojan Kovacevic y la situación contractual de Brian Ocampo. "Independientemente de la lesión de Kovacevic vamos a ir a por un central. Kovacevic va a jugar muchos encuentros de la segunda vuelta", vaticinaba para confirmar que la dolencia del serbio no es de gravedad, aunque no queda claro cuándo podrá jugar Fali, el otro central lesionado. En cuanto al extremo uruguayo, el presidente anunció su hoja de ruta: "Brian es un profesional como la copa de un pino. No me preocupa que termine contrato. La confianza con él es total y la confianza del club es total. Brian es alguien de la casa y criado aquí. Cuento los días para poder renovarlo. Los tiempos vamos a marcarlo entre ambas partes".

La apuesta de los dirigentes con el Cádiz CF: "Lo apostamos todo al rojo, como el año pasado. Nos equivocamos, empezando por mí. Apostamos a intentar subir rápido. Ahora empezamos de cero. Este Cádiz no tiene nada que ver con el que subió en 2016. Es un Cádiz mucho más rico y con más experiencia. En 2016 éramos un equipo tieso. Ahora estamos aquí y somos un equipo respetado. Queremos que nos consideren un grande de Segunda División. El objetivo de un grande en la categoría lo primero es mantenerse. La sensatez es lo primero. Después de que eso pase, lucharemos por todo eso".

Balance del año 2025. "La primera parte de este año no fue mala teniendo en cuenta desde donde veníamos. Veníamos de estar en descenso y Garitano le dio la vuelta. En la primera parte del año le dimos la vuelta a eso y en la segunda parte del año hemos hecho cosas menos explosivas, pero hemos rejuvenecido la plantilla y la propia afición, además, es más consciente de nuestra situación. Remando todos a una y sin falsas promesas. Estamos haciendo lo que se tiene que hacer".