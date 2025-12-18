Cádiz CF: a tocar lo menos posible

La 19ª cita liguera para el Cádiz CF se presenta con el objetivo de llegar a la misma en las mejores condiciones posibles. Esto afecta a la alineación. Gaizka Garitano está teniendo una apuesta clara desde hace unas semanas cuando supo que Suso y Ontiveros no estaban para jugar, a pesar de que el malagueño viajó a Zaragoza. Su idea pasa por esa continuidad cuando las cosas ven mejor.

Casi atletas y un equipo con mucho físico es la respuesta con la que el Cádiz CF va saliendo de su crisis, la que le llevó a acumular demasiadas semanas sin ganar y que alejó al equipo de los puestos de ascenso.

Ese once de correr, correr y volver a correr le dio para ganar en Córdoba, merecer mucho más que la derrota ante el Racing de Santander y tumbar al Zaragoza, En definitiva sumar puntos y sensaciones que alejaran los peores fantasmas.

El Cádiz CF mira al Castellón con la idea de mantener la filosofía y todo lo que pueda de la alineación. No pueden salir los mismos que en la capital aragonesa porque Mario Climent debe cumplir un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones. Debe ser la única variante obligada si no surge algún contratiempo en las sesiones de trabajo que todavía restan hasta el domingo.

Con Climent en la grada, será la hora de Raúl Pereira, que es el otro lateral zurdo de la plantilla. El canterano no juega en Liga desde la décima jornada, cuando salió titular y fue sustituido en el descanso precisamente por Mario Climent. Fue el encuentro de la derrota 1-3 ante el Burgos. Pereira ha jugado luego las dos eliminatorias de Copa del Rey, contra el UCAM y el Real Murcia, pero no ha vuelto a tener oportunidades en Liga.

Su presencia está llamada a ser la única novedad dentro de esa apuesta que viene insistiendo con De la Rosa y Ocampo, así como de Roger Martí y Dawda Camara en la punta de ataque, que han relegado a García Pascual a un segundo plano.