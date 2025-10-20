El Cádiz CF no tiene madera de líder (1-3)

El Cádiz CF demostró que el liderato fue un sueño pasajero muy alejado de la realidad. Lo tenía todo a su favor para defender el primer puesto. Partido en casa, un buen rival pero no de los más poderosos, madrugadora ventaja en el marcador... pero todo se fue al garete en un plis plas antes del descanso para acabar perdiendo ante el Burgos (1-3) y quedarse sin el primer puesto justo el día que sufrió su primera derrota en casa de la temporada.

El primer revés en cada puso en doloroso presente a un Cádiz CF que no mereció ganar pero tampo perder. Sin en otras ocasiones venció sin merecerlo, esta vez cayó de manera injusta. Pero como esto va de acierto, el que acertó fue el adversario. La fortaleza del Nuevo Mirandilla saltó por los aires y también la consistencia, extraviada en una noche para el olvido. El cuador gaditano no sólo cedió el trono sino que se perdió su sitio en zona de ascenso directo al bajar al tercer puesto.

Gaizka Garitano hizo pocos retoques en la alineación respecto al anterior partido, con Bojan Kovacevic y Suso como única novedades. Mantuvo a Raúl Pereira en el lateral izquierdo y a Álex Fernández como comandante en el centro del campo en una apuesta diáfana por la posesión de la pelota. Tabataradze se movió por banda izquierda mientras que Suso y Ontiveros intercambiaron posiciones entre la derecha y tres cuartos.

Se notó enseguida que el Cádiz CF jugaba en casa. Salió en tromba en un busca de un gol temprano que no consiguió porque Álvaro García Pascual, completamente solo dentro del área en el minuto 3, ajustó tanto su derechazo que el esférico se escapó cerca de un poste.

No aprovechó el Cádiz CF el arreón inicial y el Burgo no tardó en asomarse con peligro. En el 12, un tiro de Ivan Morante desde el balcón del área iba dirigido a puerta pero un zaguero desvió el cuero a saque de esquina.

Cuando el juego empezaba a equilibrarse, el equipo amarillo no perdonó en su segunda oportunidad clara. Justo al cuarto de hora, llegó el primer gol de la noche que nació de presión alta, fallo provocado y robo en tres cuartos. Aitor Córdoba erró en la salida de balón, García Pascual se lo cedió a Javier Ontiveros y el marbellí completó la acción desde una zona donde suele ser letal. Soltó una rosca majestuosa desde la frontal con la que alojó la pelota en la portería pegada a un poste. Un golazo que el talentoso futbolista celebro por todo lo alto al igual que la afición. Era su estreno anotador esta temporada.

Los locales se crecieron al verse con ventaja en el marcador. El 1-0 les dio confianza. Se gustaron con el balón que movieron de un lado a otro sin prisa pero sin pausa, conscientes de que aún quedaba mucha tela que cortar. De hecho, los visitantes no se vinieron abajo y con el paso de los minutos hubo tramos en los que se hizo dueño de la pelota con el Cádiz CF replegado en su parcela.

El partido se adentró en una lucha sin cuartel con llegadas a cuentagotas. En el 39, un centro envenenado de Ontiveros lo despejó la zaga antes de que García Pascual llegase al remate. Cuando parecía que los locales tenían controlada la situación, se llevaron dos golpes consecutivos justo antes del intermedio. No sacaron rédito de su mejor momento y dejaron que el rival se metiese en el partido.

Demasiadas facilidades atrás con un triste protagonista: Bojan Kovacevic. Su imagen apareció en los dos goles que recibió el Cádiz CF antes del descanso. Una pésima defensa en un saque de esquina propició el tanto del empate en el 41. La pasividad de la zaga permitió un testarazo que Víctor Aznar repelió con una gran intervención y el posterior disparo de Grego Sierra lo tocó ligeramente Kovacevic para desviar la trayectoria del balón, que se coló en la portería.

Casi sin respiro, con los amarillos desconcentrados, un centro de Lizancos al segundo palo lo remató a puerta vacía David González para colocar el 1-2 en el minuto 45. Kovacevic no acertó a despejar y el atacante definió a placer.

El Cádiz CF pasó de 1-0 al 1-2 en un pestañeo fruto de una debilidad que el contrincante supo aprovechar. El equipo amarillo fue de más a menos hasta verse obligado a una remontada en la segunda mitad. Y llegó a ese momento entre dudas.

Garitano reaccionó con un triple cambio, dos por decisión técnica y uno arrastrado por la lesión de García Pascual. El delantero se probó sobre el césped con un vendaje en un muslo pero ni siquiera pudo empezar la segunda parte. Su lugar lo ocupó Dawda Camara y con él también entraron Mario Climent y Efe Aghama que formaron una nueva banda izquierda en lugar de Pereira y Tabatadze.

Como era de esperar, el Cádiz CF salió a por todas en la reanudación y en el 47 Kovacevic marcó tras un grave error de Cantero en el despeje de puños pero su gol, concedido en primera instancia, fue anulado por fuera de juego de Dawda después de la revisión del VAR que duró tres minutos.

Los de casa arriesgaron sin rodeos. Adelantaron líneas, acumularon hombres en campo contrario, dejaron espacios atrás... pero les costó un mundo generar ocasiones mientras apareció la guadaña de la impaciencia en el césped y en la grada. En el 61, el visitante David González perdonó el 1-3 al tirar por encima del larguero en el mano a mano con Víctor Aznar.

El sufrimiento de los anfitriones contrastó conel oficio de los castellano-leoneses, que dieron la sensación de poder sentenciar a la contra.

Pese a las dificultades, los locales no dejaron de intentarlo y tuvieron opciones de empatar. En el 62, Suso tiró a las manos del portero. En el 66, Efe Aghama falló a un metro de la portería la ocasión más clara de su vida al rematar fuera lo que va dentro 99 de cada cien veces.. En el 68, Suso alto desde lejos.

El Burgos jugó con la necesidad de los gaditanos con pérdidas de tiempo, continuas faltas... lo que suele hacer el equipo que va por delante. Con permanentes interrupciones, el Cádiz CF, sin ritmo de juego, no dio con la tecla enredado entre la precipitación, el desacierto y el muro burgalés. Garitano se la jugó con tres defensas en el último cuarto de hora y todos los delanteros disponibles en cancha tras la entrada en acción de Roger Martí. El ariete tuvo el empate en el 85 con un testarazo que se topó con el cancerbero en una acción en la que sufrió una brecha en la cabeza tras chocar con Grego Sierra.

Volvió a tener una oportunidad Roger cuando regresó al césped. Se notó su presencia en el área, pero el Cádiz CF fue incapaz de evitar su primera derrota el curso en casa. Al final fue 1-3 con un gol de penalti transformado por Mateo Mejía en el 103 tras ser derribado por Suso dentro del área.

Ficha técnica

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic (Roger Martí, 76'), Iker Recio, Pereira (Climent, 46'), Sergio Ortuño, Álex Fernández, Tabatadze (Efe Aghama 46'), Ontiveros (De la Rosa, 94'), Suso y García Pascual (Dawda, 46').

Burgos CF: Cantero, Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel, Atienza, Iván Morante, David González (Mario Cantero, 88'), Iñigo Córdoba (Appin, 76'), Curro Sánchez (Sergio González, 76') y Fer Niño (Mateo Mejía, 66')

Goles: 1-0 (15') Ontiveros. 1-1 (41') Grego Sierra. 1-2 (45') David González. 1-3 (104') Mateo Mejía, de penalti.

Árbitro: Sergiu Muresan Muresan (comité valenciano). Amonestó a los locales Sergio Ortuño (73') y Suso (103'), y a los visitante Iván Morante (64'), Sergio González (78'), Florian Miguel (82') y Mateo Mejía (101').

Incidencias: Partido de la décima jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla.