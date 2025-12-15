Climent, más tarjetas amarillas en media temporada que en toda su carrera

El Cádiz CF ganó (1-2) en el campo del Real Zaragoza aunque perdió a un futbolista para la próxima jornada de LaLiga Hypermotion, la última del año 2025 que dará paso a las breves vacaciones de Navidad.

Mario Climent fue uno de los cinco jugadores del equipo amarillo amonestados en el partido contra el cuadro aragonés. El colegido del encuentro, Álvaro Moreno Aragón (comité madrileño), explicó en el acta que mostró cartulina al lateral izquierdo en el minuto 80 "por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón". Es medida acarrea consecuencias.

Fue la décima tarjeta de la temporada que vio el alicantino y que conllevará la segunda suspensión porque el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sanciona por cada cúmulo de cinco cartulinas. No podrá vestirse de corto para la cita con el Castellón programada para el domingo 21 de diciembre

Climent ha participado en todos los partidos de Liga salvo el que se perdió contra el Huesca precisamente por sanción tras el primer ciclo de amarillas. Ha sido amonestado en diez de los 17 duelos que lleva. Es decir, acredita un promedio de casi 0,6 tarjetas por partido.

El defensor dibuja una trayectoria parecida a la de Iván Alejo con la diferencia de que Climent suele recibir la amarilla por acciones en la disputa del balón y el extremo (ahora lateral derecho en el Real Valladolid) se metía en algún que otro fregado con adversarios.

Con una decena a tres capítulos del cierre de la primera vuelta, el lateral cadista camina a un ritmo que proyecta más de una veintena de tarjetas al final del campeonato. Lo cierto es que ahora suma el mismo número de cartulinas que llevaba Iván Alejo en el Cádiz CF en la 18ª jornada de la campaña 2023-24 en Primera División. El actual futbolista el cuadro pucelano acabó entonces con 17.

Un dato más. Con las diez que engrosan su cuenta, Climent lleva en menos de media temporada tres tarjetas más de las que colecciona en el resto de su carrera. Vio tres en el Cartagena B, otras tantas en el Mérida y una el Cádiz CF en la segunda parte del pasado curso 2024-25. Se nota la exigencia de la Segunda División.

La defensa del Cádiz CF está amenazada por las cartulinas. Iza Carcelén tiene cuatro y está a una del castigo federativo. Iker Recio está en la misma situación, en su caso con nueve después de la que le enseñaron en Zaragoza.