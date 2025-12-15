El Cádiz CF recorre más de medio camino hacia el primer objetivo

La victoria (1-2) en el terreno del Real Zaragoza permitió al Cádiz CF frenar su caída en la clasificación. Tras la derrota (2-3) ante el Racing de Santander, había alcanzado su posición más baja en la clasificación, la décima, en lo que va de temporada, pero con el golpe sobre la mesa que dio en el Inercaja Estadio puso la flecha hacia arriba y subió dos escalones hasta colocarse en el octavo con dieciocho hojas arrancadas de calendario.

El conjunto amarillo pretende agarrarse a la pelea por un puesto en la zona noble. Es uno de tantos equipos que aspiran a la gloria en una competición que si por algo se caracteriza es por la igualdad. Cualquiera puede ganar o poder ante cualquier rival. Valga como ejemplo la abultada derrota del Deportivo de La Coruña en casa (0-3) frente al filial de la Real Sociedad B.

La realidad es que el Cádiz CF está metido en la pomada en este momento. Con 27 puntos, está a un solo punto del Burgos, inquilino de la sexta plaza con 28, y tiene el ascenso directo a tiro de cinco, con el Deportivo segundo con 32. Nada es imposible en una carrera de fondo como es LaLiga Hypermotion.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano está más cerca del ascenso directo que de la zona de descenso, con la que marca una distancia de siete puntos. El Granada reside en el 19º puesto con 20, los mismos que acredita el Leganés en el 18º al borde del abismo. El cuadro madrileño, recién descendido, está sufriendo para mantenerse en Segunda División.

El Cádiz CF anda lejos de ese sufrimiento mientras recorre más de medio camino hacia su primer objetivo. Con esos 27 puntos, atesora más de la mitad de los 50 que en teoría son necesarios para amarrar la permanencia cuando aún restan tres capítulos para la clausura de la primera vuelta.

Con ese ritmo de producción, los amarillos no deberían tener demasiados problemas para completar esa tarea mínima. Si la realiza con suficiente antelación, estará en disposición de centrarse al cien por cien en el ambicioso reto del ascenso en dura pugna con otros adversarios. El presidente dijo hace varias semanas que había plantilla para luchar por un hueco en el play-off. Después del triunfo en Zaragoza, Álex Fernández dijo que el Cádiz CF es capaz de todo y se entiende que en ese todo va incluido el ascenso.