Cuatro tiradores, cuatro fallos: se busca lanzador de penaltis en el Cádiz CF

El Cádiz CF ganó en el estadio provisional del Real Zaragoza y el 1-2 es lo quedará para la historia. El conjunto amarillo cuajó una actuación muy seria y se mereció la victoria que quizás hubiese sido más holgada de haber transformado Iza Carcelén el penalti cometido sobre Dawda Camara en el minuto 84.

Esa pena máxima daba la posibilidad de afrontar la recta final del encuentro con la tranquilidad que hubiese supuesto el 1-3, pero el fallo del lateral derecho dejó vivo a un rival que apretó de lo lindo y obligó a los amarillos a sufrir lo indecible aunque con seguridad. Con el paso del tiempo, lo que se recordará es el resultado, pero la realidad es que ahora mismo el Cádiz CF tiene un problema desde el círculo pintado dentro del área.

Iza tiró muy mal el penalti. Lanzó la pelota a media altura y cerca del centro, la puso perfecta para que el portero despejase. Fue un error pero la realidad es que los penaltis a favor empiezan a ser un problema para el Cádiz CF. No hay nadie que meta uno.

El cuadro gaditano acumula cuatro máximos castigos: dos en la Liga y otros dos en la Copa del Rey. De los cuatro, ninguno acabó con el balón dentro de la portería contraria. Es difícil encontrar una balance tan negativo. Y no es una cuestión de un futbolista. Los penaltis han ido cambiado de protagonista pero sin solución. Cuatro lanzadores, cuatro errores. Todos parados por el cancerbero pero mal ejecutados.

Los fallos desde el punto fatídico no tuvieron repercusión en un par de partidos pero sí causaron un efecto negativo en otros dos. Suso no estuvo nada atinado en el que tiró en el encuentro liguero contra la Cultural Leonesa, respondido por el guardameta. De haber acertado, la derrota en casa (1-2) habría quedado en un empate.

Álex Fernández también se topó con el arquero en el duelo de la segunda ronda copera contra el Real Murcia resuelto con derrota (3-2). Un acierto quizás hubiese llevado la eliminatoria a la prórroga.

Además del fallo de Iza Carcelán ante el Zaragoza que no cambió el signo del encuentro, el de Yussi Diarra en el choque copero frente al UCAM Murcia no impidió la clasificación del Cádiz CF para el segundo cruce.

El interrogante está servido. Si hay un nuevo penalti a favor, la pregunta es quién se atreverá a tirarlo y quién será capaz de frenar esa mala dinámica. Gaizka Garitano no oculta que es un problema y ahora busca un lanzador que sea fiable porque los penaltis pueden dar o quitar victorias.