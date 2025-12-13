Golpe de efecto del Cádiz CF en Zaragoza (1-2)

El Cádiz CF tuvo que sudar más de la cuenta para doblegar al Real Zaragoza en el choque de la 18ª jornada que sacó adelante en la capital aragonesa gracias a su consistencia aderezada con el necesario acierto arriba que llegó en la segunda mitad. Ganó 1-2 con merecimiento y sufrimiento después de fallar un penalti en los últimos minutos que hubiese conllevado un cómoda recta final.

El Cádiz CF reaccionó con solvencia después de la injusta derrota en casa ante el Racing de Santander que arregló de inmediato. Supo defenderse con uñas y dientes, puso toda la carne en el asador y golpeó en la segunda mitad. En líneas generales, el conjunto amarillo fue superior y se llevó tres puntos de oro que le mantienen en la pujar por la fase de ascenso.

No hubo sorpresas y Gaizka Garitano repitió la alineación de la semana anterior con un 4-4--2 muy definido y los dos delanteros habituales en los últimos tiempos. No modificó el once y, al contrario que otras veces, esta vez el Cádiz CF sí pujó por la posesión de la pelota. La quiso y dio sensacion de peligro.

El tanteo inicial entre ambas escuadras, no exento de intensidad, no deparó hechos dignos de mención. Se resistió el primer disparo a puerta, firmado por Brian Ocampo en el minuto 18 con un potente derechazo desde la frontal del área aunque dirigido al centro y con el esférico despejado por Adrián Rodríguez. El uruguayo apareció una y otra vez por banda izquierda, muy entonado.

Los amarillos empezaron a incomodar de verdad a un Zaragoza espeso. Sin hacer nada del otro mundo, fueron superiores en la primera mitad pero incapaces de perforar la portería contraria. En el 22, en la primera irrupción por el costado derecho de José Antonio de la Rosa, su centro se convirtió en un tiro por el primer palo que obligó a intervenir al cancerbero para evitar el gol.

El Cádiz CF fue el dueño del partido en la primera parte. Y esta vez no abusó del pase aéreo a Dawda Camara. Ese no fue el único recurso. Tocó la pelota con criterio y llegaron los centros al área, que para eso tenía un par de arietes puros.

Con el partido bajo control, faltaba dar un zarpazo que no se produjo en el primer periodo. En el 32, Roger Martí casi marca con un medio centro medio tiro que superó al guardameta pero careció de la fuerza necesaria para que el esférico llegase hasta la portería. Un defensa local terminó de desbaratar la oportunidad.

Le faltó en ataque, pero el Cádiz CF se desenolvió con solidez y no sufrió en defensa en los 45 minutos iniciales. En el 38, Kenan Kodro no fue capaz de rematar desde una buena posición y Sebas Moyano disparó desviado en el tiempo de prolongación. El conjunto aragonés no tiró a puerta y llegó con escaso peligro.

De nada le sirvió al cuadro visitante ser mejor con el cerocerismo imperante al intermedio. Quedó pendiente para el segundo acto el paso más que debía dar si quería llevarse los tres puntos.

El encuentro quedó reducido a los segundos 45 minutos que presentaban decisivos. La cuestión era si el Cádiz CF iba a seguir mandando en el juego y sobre todo si iba a conseguir dar en la diana.

Los amarillos persistieron en la reanudación aunque los de casa trataron de empujar más, en especial a balón parado y en segundas jugadas tras un saque de esquina o de falta. En el 54, un misil de Kodro desde el balcón del área lo repelió Jorge Moreno cuando iba en dirección a puerta. En el 57, un testarazo de Radovanovic se escapó cerca de un poste.

Fue el propio Radovanovic quien sin querer se convirtió en un aliado del Cádiz cuando en el minuto 58 marcó en propia puerta para poner el 0-1. Centró desde la izquierda Sergio Ortuño, Adrián Rodríguez rechazó la pelota tras el remate de Roger Martí y el zaguero, en su intento de despejar, introdujo el cuero en su portería.

El gol dibujó un escenario nuevo, con un Zaragoza obligado a arriesgar y un Cádiz CF con espacios para buscar el contragolpe. En el 64, Brian Ocampo halló un pasillo por la izquierda, se plantó en el área y el cancerbero impidió el gol con una gran parada tras el zapatazo del uruguayo.

No fue a la contra, sino tras un saque de esquina, cuando Moussa Diakité duplicó la ventaja del cuadro gaditano. Fue con un cañonazo lejanísimo, a media altura, casi desde Mali, con el que sorprendió a Adrián Rodríguez para elevar el 0-2 al marcador. Un nuevo golazo del medio como hizo no hace mucho en Córdoba.

Cos buena renta en plena segunda parte, el Cádiz CF tenía el partido encarrilado. El siguiente paso era administrar el resultado y contener las previsibles oleadas delos anfitriones.

Garitano hizo tres sustituciones de una tacada para meter frescura y conservar el marcador. Entraron Alfred Caicedo, Yussi Diarra y Álvaro García Pascual. Los cambios bajaron el nivel. El técnico apostó por defensa de cinco hombres, el equipo se echó muy atrás y el cuadro local respondió con un golazo de volea de Tachi en el 76 que puso el 2-1 y abrió una ventana de incertidumbre en la recta final.

El Cádiz CF se empeñó en complicarse la vida y se dondenó a sufrir hasta el pitido final. Tuvo una nueva oportunidad de escaparse en el marcador pero desperdició un penalti por un claro derribo de Insúa a Dawda dentro del área en el minuto 84. Lo tiró Iza Carcelén peor que mal con un lanzamiento centrado a media altura, un regalo que el portero agredeció con el despeje del balón que dejó con vida a su equipo.

Le pena máxima fallada abocó al Cádiz CF a un final no apto para cardiacos. Los ocho minutos de alargue fueron interminables antes del feliz desenlace.

Ficha técnica

Reak Zaragoza: Adrián Rodríguez, Aguirregabiria (Juan Sebastián, 6'), Insúa, Radovanovic, Pomares (Tasende, 60'), Keidi Bare, Raúl Guti, Sebas Moyano (Toni Moya, 70'), Valery (Tachi 60'), Soberón y Kodro (Dani Gómez, 70').

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Ortuño (Álex Fernández, 93'), De la Rosa (Diarra, 68'), Brian Ocampo (Caicedo, 68'), Dawda y Roger Martí (García Pascual, 68').

Goles: 0-1 (58') Radovanovic, en propia puerta. 0-2 (65') Moussa Diakité. 1-2 (76') Tachi.

Árbitro: Moreno Aragón (comité madrileño). Amonestó a los locales Tachi (86'), Soberón (89') y Tasende (94'), y a los visitantes Roger Martí (27'), Iker Recio (33'), Moussa Diakité (70'), Climent (94') e Iza Carcelén (95').

Incidencias: Partido correspondiente a la 18ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Ibercaja Estadio ante 15.142 espectadores.