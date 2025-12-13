Zaragoza-Cádiz CF, en directo

Se acaba la primera vuelta en una semanas y el Cádiz CF afronta su última salida del año en el feudo del Real Zaragoza, que este sábado es el enemigo a batir en el Ibercaja Estadio, el recinto que desde este curso acoge los encuentros del conjunto aragonés.

El Cádiz CF llega a choque con el buen sabor de boca que dejó el primer periodo ante el Racing de Santander, aunque con la amargura por una derrota dolorosa y cruel. Gaizka Garitano pretender convertir en buenos resultados lo que viene mostrando el equipo sobre el verde, que es ahora mismo la asignatura pendiente.

La presencia de Ontiveros en la convocatoria es la principal novedad de un equipo amarillo que no realizará variaciones en el once a tenor de la respuesta de los elegidos en la última jornada.