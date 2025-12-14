Moussa Diakité no se mueve del Cádiz CF

Si por algo se caracteriza Moussa Diakité es por ser un jugador disciplinado. Su evolución en el Cádiz CF está la vista de todos. Llegó con 18 años. Integrado en la cantera, fue escalando peldaños hasta que se ganó un sitio en el primer equipo avalado por Gaizka Garitano.

El futbolista cumple a rajatabla la labor de destrucción en el centro del campo, es un estrecho colaborador de la defensa, va mejorando en el manejo y la distribución de la pelota... y además marca goles. Más que goles, golazos.

El centrocampista volvió a asombrar con el tanto que marcó en el encuentro ante el Real Zaragoza. Aunque estaba muy lejos de la portería, no lo dudó ni un instante cuando comprobó que tenía espacio para armar el disparo. Y eso fue lo que hizo. Soltó un cañonazo con el que el balón adquirió tanta velocidad que dejó sin respuesta al portero. Seguro que estará entre los mejores goles de la 18ª jornada como ya figuró el que anotó en la anterior visita al terreno del Córdoba con un zurdazo desde fuera del área con el que alojó el esférico por la escuadra.

Tanto en el Ibercaja Estadio como antes en el Nuevo Arcángel, la aportación del medio fue determinante porque en ambos casos hizo la diana que ese momento suponía el 0-2 y las dos veces acertó en la segunda parte, la decisiva en el desenlace de los encuentros. Pese a su perfil defensivo, es el centrocampista de la plantilla que lleva más goles este curso (dos).

Cuando marcó en Zaragoza, Moussa Diakité fue a celebrarlo con sus compañeros a la zona del banquillo. Se desató la alegría porque la victoria estaba un poco más cerca. Tras el pitido final, explicó el papel relevante que ejerce Gaizka Garitano en sus disparos lejanos: "El míster siempre me dice que chute, que lo intente. Lo trabajo en los entrenamientos y esta vez me salió bien".

El pivote desempeña un rol fundamental en el equilibrio del equipo y se asienta en la titularidad. En el Cádiz CF estaban pendientes de una decisión para conocer el futuro inmediato Moussa Diakité. La Copa de África se disputa en Marruecos entre el 21 de diciembre y el 18 de enero con la participación de 24 selecciones, entre ellas la de Mali, el país de nacimiento del medio del equipo amarillo.

Moussa ya participó con Mali en los Juegos Olímpicos de París en 2024 (con la sub'23) y en junio de 2025 recibió la primera llamada de la absoluta aunque sin llegar a debutar. Tenía alguna opción de ir a la Copa de África pero la duda queda despejada. No ha entrado en la lista y por tanto no se mueve del Cádiz CF en este tramo de la temporada 2025-26. De haber sido citado, se hubiese perdido el partido contra el Castellón (domingo 21 de diciembre) y hasta un máximo de cuatro (también los encuentros ante el Deportivo, Sporting de Gijón y Albacete) en el supuesto de la clasificación de Mali para la final del torneo.

A sus 22 años y con su progresión, es más que probable que Moussa Diakité llegue a jugar con la selección absoluta de su país más pronto que tarde. Ahora le toca seguir el torneo por televisión (lo dan por Movistar+). Moussa no se mueve de Cádiz CF en este momento. Otra cuestiónes que llegue una oferta irrechazable más bien en el mercado de verano. No es descartable que entonces cambie de aires si mantiene su rendimiento.