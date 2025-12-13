Garitano: "Estamos en el mejor momento de la temporada"

Gaizka Garitano es una persona que esconde con facilidad sus sentimientos porque después de la victoria del Cádiz CF sobre el Real Zaragoza, el talante variaba poco al del día que perdió de forma cruel con el Racing de Santander. Con la alegría por dentro, el vasco valora lo que hizo su equipo y el momento que se vive.

"Creo que hemos controlado todo el partido y hemos realizado un encuentro muy bueno. Pero hemos estado hasta el final con la incertidumbre del resultado y hemos fallado otro penalti que hace que el equipo rival se crezca", apuntaba a Movistar nada más acabar el choque.

Precisamente las penas máximas están siendo eso mismo para el Cádiz CF desde el periodo de preparación en verano. "Hemos fallado penaltis en pretemporada, en la Copa y ahora en la Liga. Cambiamos de jugador aunque no hay manera. Tendremos que seguir trabajándolo para mejorar ese aspecto", explicaba.

Preguntado por lo que significa este triunfo en el Ibercaja Estadio, el preparador del conjunto cadista iba más allá en su análisis. "Estamos bien, es la verdad, es el mejor momento de la temporada. Ganamos en Córdoba, perdimos contra el Racing pero dejando una muy buena imagen y hoy el equipo ha estado a gran nivel y muy serio. Este es el camino a seguir".

Poco peligro del Zaragoza. "Han hecho un tiro a portería, que ha sido el gol. Pero tampoco hemos sufrido. ya se sabe que esta categoría es muy igualada y pasa en cinco minutos lo que no ha sucedido en todo el encuentro. La victoria ha sido merecida", recalcaba el técnico del Cádiz CF.

La aportación de Moussa con su trabajo y su golazo. "Tenemos chavales con poca experiencia y que necesitan tiempo. Moussa es uno de ellos. Esta es la filosofía que estamos teniendo en el club; apostar por gente joven que es de la casa", finalizaba Gaizka Garitano.