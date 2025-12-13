Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Zaragoza

Víctor Aznar (1) No tuvo que intervenir demasiado pero cuando le tocó lo hizo con seguridad. Nada pudo hacer para evitar el golazo del Zaragoza.

Iza Carcelén (1) Buen trabajo en el lateral derecho. Horrible su lanzamiento de penalti.

Jorge Moreno (3) Una excelente actuación en el centro de la defensa, poderoso enAdemás el juego áreeo.

Iker Recio (2) Bien colocado para abortar los ataques de los locales.

Climent (2) Además de emplearse con solvencia en ataque, fue un puñal en las subidas por la banda izquierda.

Moussa Diakité (3) Dueño del centro del campo, fiel ayudante de la defensa y un golazo desde lejos con un gran disparo.

Ortuño (2) Notable labor en la destrucción y con buen trato de balón en la circulación.

De la Rosa (1) Aplicado en la misión defensiva y con apariciones en acciones ofensivas.

Brian Ocampo (2) El más destacado de los amarillos en la primera mitad con continuas internadas.

Dawda (1) Meritorio trabajo arriba en constante pugna con los centrales zaragocistas.

Roger Martí (2) Estuvo listo en la acción del primer gol cuando se anticipó a la defensa en el remate.

Caicedo (s.c.) El lateral se colocó como central y saltó al césped para ayudar a mantener el marcador a favor.

Diarra (s.c.) Aportó frescura aunque más en defensa que en ataque.

García Pascual (s.c.) Pulmones arriba en la recta final. Anduvo algo lento cuando recibió el balón en una buena posición dentro del área.

Álex Fernández (s.c.) Entró en el tiempo de prolongacion para contrbuir a la confirmación de la victoria.