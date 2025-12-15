El Cádiz CF escala posiciones en la clasificación

El Cádiz CF hizo los deberes con la victoria (1-2) en el terreno del Real Zaragoza la noche del pasado sábado 13 de diciembre y quedaba a expensas de los marcadores que se diesen en otros campos de la categoría de plata para determinar su ubicación exacta en la clasificación en la 18ª jornada, en plena recta final de la primera vuelta.

El conjunto amarillo, con el golpe de autoridad que dio en la capital aragonesa, alcanzó los 27 puntos y abandonó la décima posición para saltar hasta la octava al superar al Real Valladolid y al Ceuta. El cuadro pucelano perdió en casa (0-1) ante el Andorra y el equipo caballa igualó (1-1) contra la Unión Deportiva Las Palmas en el Alfonso Murube.

El triunfo permite al Cádiz CF continuar enganchado a la pelea por el ascenso, al menos por el acceso al play-off en este momento de la temporada 2025-26. Más allá del puesto que ocupa, lo importante es que está a un solo punto del sexto peldaño en el que reside el Burgos con 28 tras la campanada que dio en el estadio del Almería con su victoria por 1-2.

¿Puede aspirar el conjunto gaditano a algo más que las eliminatorias para intentar subir a Primera? No se puede descartar esa posibilidad porque con 24 capítulos por delante (tres de la primera vuelta más 21 de la segunda), se halla a cinco puntos de la segunda plaza (ascenso directo) que está en posesión del Deportivo de La Coruña con 32 después de quedarse sin sumar tras caer con estrépito en su feudo frente a la Real Sociedad B (0-3). Más lejos queda el liderato que ostenta el Racing de Santander con 36 pese a no pasar del empate (1-1) con el Leganés en El Sardinero.

El tercer puesto es para el Almería con 32 puntos y en el cuarto está la UD Las Palmas con 31. El Castellón, quinto con 28, clausura el episodio liguero número 18 con el partido que juega en casa contra el Mirandés el lunes15 de diciembre (20:30 horas). El equipo albinegro es el próximo rival del Cádiz CF en la 19ª jornada con el encuentro programado para el domingo 21 en el Nuevo Mirandilla.