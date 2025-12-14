El capitán del Cádiz CF hace un guiño al ascenso tras la victoria en Zaragoza

El Cádiz CF dio un sonoro golpe de efecto en el terreno del Real Zaragoza con una importante victoria (1-2) en la última salida del año 2025. Después de la dolorosa derrota (2-3) en casa frente al Racing de Santander, necesitaba reaccionar y lo hizo con tres puntos de oro que le permiten seguir metido en la pelea por un puesto en la fase de ascenso.

El conjunto amarillo perdió su plaza en las posiciones de privilegio en la 15ª jornada (en la novena llegó a ocupar el liderato) pero trata de mantenerse en la puja para recuperar su sitio entre los seis mejores. La temporada es muy larga, sobre todo en Segunda División (42 capítulos y después el play-off) y los movimientos se suceden en la clasificación.

El triunfo en la capital aragonesa otorga al Cádiz CF un plus de confianza. El capitán, Álex Fernández, ejerce un papel secundario en los últimos. Hay partidos en los que no llega a saltar al césped por decisión técnica pero sí lo hizo en los instantes finales del encuentro ante el cuadro maño. Cuando más apretaban los anfitriones en busca del empate, aportó su grano de arena en la defensa del resultado favorable.

El centrocampista se pronunció a través de su cuenta de X (antes twitter) una vez consumada la exitosa visita al Ibercaja Estadio. No sólo se mostró feliz por la victoria, sino que además lanzó un mensaje cargado de ambición. El capitán resaltó el enorme trabajo desarrollado por todo el equipo pero no se quedó ahí. No mencionó la palabra ascenso, pero con sus palabras deslizó las ganas que tiene la plantilla de hacer algo grande. Ya participó en un ascenso a Primera en 2020.

"Trabajazo equipo", dijo Álex Fernández para celebrar los tres puntos conquitados en Zaragoza. Ve al equipo con capacidad de ir a más. Y es que "somos capaces de TODO", señaló el madrileño antes de rematar su mensaje con una propuesta que apunta a la zona alta de la tabla: "Sigamos escalando poco a poco".