Climent explica qué le pidió al árbitro durante el partido Zaragoza - Cádiz CF

Mario Climent analizó con satisfacción la victoria del Cádiz CF (1-2) sobre el Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio la noche del pasado 13 de diciembre (18ª jornada de LaLiga Hypermotion). El lateral izquierdo puso en valor la evolución del equipo amarillo, el control del partido durante muchos minutos y la capacidad para competir en un tramo final exigente con los locales volcados en busca del empate.

“El equipo ha dado un pasito adelante, creo que nos hacía falta”, expuso el jugador del Cádiz CF en declaraciones a los medios oficiales del club. Su mensaje fue muy positivo: “La respuesta ha sido muy buena, sobre todo en la primera parte. Hemos tenido más ocasiones que ellos y el partido se estaba jugando a lo que nosotros queríamos”.

Climent destacó el trabajo colectivo realizado antes y después del descanso, aunque reconoció que el encuentro cambió de escenario tras el 0-2. “En la segunda parte, con esa ventaja de dos goles, ellos han ido más al ataque y nos han encerrado por momentos, pero el equipo ha sabido resistir y eso es muy importante”.

Preguntado por el penalti fallado en la recta final, el jugador restó dramatismo a la acción, aunque reconoció la frustración del momento. “No estamos teniendo suerte con los penaltis. Yo ya lo estaba celebrando porque era la acción que nos daba tranquilidad, pero no pudo ser”, explicó.

Aun así, Climent quiso subrayar la fortaleza defensiva del equipo en los últimos minutos. “Da rabia, porque cuando se falla piensas que se te puede complicar, pero el equipo resistió. Somos un bloque que en defensa baja aguanta muy bien, tenemos las cosas claras y sabemos lo que hay que hacer”.

El futbolista también se refirió a la acción posterior al penalti, que le costó una tarjeta. “Cuando le di la patada al balón se me fue un poco el control. Le pedí al árbitro que no me sacara la tarjeta, pero entendí su decisión”, comentó con naturalidad.

Finalmente, Climent cerró su valoración del encuentro otorgando relevancia al momento del triunfo en la última visita del año 2025. “Irnos así antes del parón es importante. El equipo se va contento y con buenas sensaciones”. Antes de las vacaciones navideñas, el Cádiz CF debe afrontar en el estadio Nuevo Mirandilla el duelo contra el Castellón (domingo 21 de diciembre a partir de las 21:00 horas).