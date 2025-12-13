Iker Recio da la clave de la victoria el Cádiz CF en Zaragoza

Iker Recio valoró de forma muy positiva la victoria (1-2) lograda por el Cádiz CF en el Ibercaja Estadio la noche del sábado 13 de diciembre. El defensa central destacó el trabajo colectivo y la capacidad del equipo para competir, sufrir en un escenario exigente y obtener tres puntos importantes.

El zaguero subrayó la relevancia del triunfo tanto por el efecto positivo en clasificación como por el refuerzo anímico que supone tras el último encuentro en casa con aquella derrota ante el Racing de Santander en los últimos instantes..

“Sí, era muy importante volver a sumar tres puntos”, comenzó señalando el defensa del conjunto amarillo. “Venimos de dos buenos partidos. Es verdad que en casa no conseguimos la victoria, pero aquí el equipo ha trabajado muy bien, sobre todo en la primera parte, y en la segunda hemos sabido sufrir para llevarnos los tres puntos”.

Iker Recio puso el acento en el control mostrado por el equipo durante buena parte del encuentro, especialmente antes del descanso y con el marcador a favor. “Creo que en la primera parte tuvimos varias acciones claras para adelantarnos antes. Luego, con el 0-2, el partido estaba bastante controlado”, explicó.

El central reconoció que el gol del Real Zaragoza cambió el guion en los minutos finales, obligando al equipo a redoblar esfuerzos. “Ellos hacen un golazo y al final te toca sufrir en campo rival. Hemos sabido hacerlo y eso también es importante. Muy contento por la victoria”. La capacidad de sufrimiento fue una de las claves.

Además, el futbolista toledano quiso poner en valor el triunfo como respuesta al encuentro anterior ante el Racing de Santander. “Esta victoria sirve para refrendar el trabajo del otro día. Creo que nos merecíamos ya esos tres puntos, porque fue un partido en el que también supimos sufrir y se nos escapó al final”.

Por último, el defensa destacó el rendimiento global del equipo. “El grupo ha hecho un partido increíble desde el primer minuto hasta el último. Hemos defendido bien, hemos atacado bien y el equipo se va muy contento a casa”.

Unas palabras que reflejan el espíritu competitivo y la solidez mostrada por el Cádiz CF en una victoria de gran valor lejos de casa.