El Cádiz CF sale del laberinto en Córdoba (1-2)

Ya era hora. El Cádiz CF puso fin a una pésima dinámica con un laborioso triunfo (1-2) en Córdoba basado en el esfuerzo colectivo, la consistencia y dos golpes de efecto al comienzo de la segunda mitad. A falta de talento (sin Suso ni Ontiveros), el conjunto amarillo tiró de carácter para volver a la normalidad después de seis jornadas sin ganar.

El equipo dejó a un lado la crisis en la que se había adentrado para dar el ansiado paso al frente en un contexto complicado. Con un partido muy serio, dio un golpe sobre la mesa que, además de tranquilidad, le permiten escalar posiciones en la clasificación después del continuo bajón de las últimas semanas.

Gaizka Garitano hizo hasta cinco variaciones en la alineación y se inclinó por dos delanteros puros, Dawda Camara y Roger Martí, integrantes de un 4-4-2 muy definido. Los movimientos no afectaron a la retaguardia, de sobra conocida. El técnico trató de buscar el siempre complejo equilibrio entre la defensa y el ataque extraviado en las fechas más recientes.

No empezó nada bien el Cádiz CF ataviado con equipación azul. Muy pronto tuvo que intervenir Víctor Aznar para evitar el gol. En el minuto 2, el cancerbero desvió la pelota a saque de esquina tras un zapatazo de Pedro Ortiz desde la frontal del área. El Córdoba no tardó en avisar de sus intenciones.

El arranque con energía de los locales obligó a los visitantes a espabilar al menos para frenar sufrir lo menos posible en la zona trasera. El Cádiz CF se sacudió el dominio inicial de su oponente y comenzó a cruzar la línea central. Se atrevió a presionar arriba y cuando le tocó sacar el esférico desde atrás apostó por pelotazos dirigidos a sus delanteros.

En el 14, Brian Ocampo culninó una internada hasta la línea de fondo con un centro abortado por Iker Álvarez en la primera llegada seria de los amarillos. La presión alta no llegó a ser efectiva. En el 22, el Córdoba sacó el cuero con facilidad desde su campo y misil de Dalisson desde la frontal se escapó por encima del larguero.

Los locales encadenaron varias llegadas a los aledaños del área pero no sorprendieron con sus tiros lejanos. Las dos escuadras conseguían anularse pero la gaditana fue a menos con el paso del tiempo, con difcultades para ganar duelos y desaparecida en la misión ofensiva. Abusó del juego directo.

En el 31, Víctor Aznar sostuvo a los suyos con una gran parada tras un zurdazo de Pedro Ortiz desde la frontal del área. Las pocas ocasiones durante la primera mitad las pusieron los verdiblancos porque el Cádiz CF fue incapaz de tirar a puerta. Nada nuevo en la oficina. Como el día de la marmota.

El único recurso, repetido hasta la saciedad, consistió en pases aéreos para que Dawda los pelease sin demasiado éxito. En el 40, De la Rosa no alcanzó la pelota por escasos centímetros tras un centro de Iza Carcelén cuando estaba ubicado en boca de gol.

No cabía otra solución que llegar al intermedio con un empate a la espera de una mejoría en ataque sin olvidar dejar la portería a cero.

El arranque de la segunda parte fue inesperado con un gol que dibujó un escenario inmejorable. Fue en un abrir y cerrar de ojos. El Cádiz CF puso el balón en movimiento y dio un golpe de efecto en sólo 17 segundos. Pase largo a Dawda, que se coló por la izquierda, sirvió a Mario Climent para que el lateral colgase la pelota al interior del área, Sergio Ortuño prolongó de cabeza al segundo palo y allí apareció José Antonio de la Rosa para definir con la testa con un remate picado que hizo inútil la estirada de Iker Álvarez.

Un tanto de bella factura fue el principio de un segunda mitad de locos. Del 0-1 se pasó al 0-2 en apenas diez minutos. En el 55, Moussa Diakité avanzó con la pelota, nadie le salió a tapar y cuando se acercó al área soltó un zurdazo con el que alojó el cuero por toda la escuadra. El golazo pareció encarrilar la victoria pero, sin el más mínimo tiempo para respirar, los locales acortaron distancias en el 56 con un tanto de Dalisson tras rematar completamente solo dentro del área. Poco duró la doble renta.

El Córdoba revivió con esa rápida respuesta que abrió la senda de la incertidumbre en el tramo decisivo. Fue a por todas sin rodeos y el Cádiz CF se echó demasiado atrás. Kovacevic se tuvo que retirar lesionado de una rodilla y ocupó su lugar Jorge Moreno mientras Garitano fortaleció el centro del campo con Joaquín González.

La clave en la recta final pasaba por la consistencia defensiva. No lo tuvo fácil el cuadro gaditano. En el 65, Víctor Aznar, respondió con una mano salvadora tras un tiro del ex cadista Sergi Guardiola. Los de casa se volcaron a la desesperada y dejaron espacios kilométricos en su parcela, ideal para sentenciar al contragolpe.

Le faltó claridad para asegurar los tres puntos a la contra. En el 84, Álvaro García Pascual tiró en lugar de dar el pase a Tabatadze y el esférico acabó entre los brazos del arquero. Poco antes, Iker Álvarez había repelido la pelota tras un libre directo lanzado por el georgiano.

Los amarillos se entregaron en cuerpo y alma a la destrucción, conscientes de que por ahí se llegaba al triunfo. No faltó la polémica en los instantes finales. En el 90, el colegiado anuló un gol a Obolskii por una falta muy clara de Jacobo sobre Iker Recio.

Ficha técnica

Córdoba: Iker Álvarez, Carlos Isaac, Álex Martín, Xavi Sintes, Albarrán (Juan María, 57'), Isma Ruiz, Pedro Ortiz (Theo Zidane, 83'), Jacobo, Kevin Medina, Dalisson (Sergi Guardiola, 57') y Adri Fuentes (Obolskii, 73').

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic (Jorge Moreno, 65'), Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Ortuño, De la Rosa (Tabatadze, 72'), Brian Ocampo (Efe Aghama, 83'), Dawda (Jorge Moreno, 65') y Roger Martí (García Pascual, 72').

Goles: 0-1 (46') De la Rosa. 0-2 (55') Moussa Diakité. 1-2 (56') Dalisson.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (comité castellano-manchego). Amonestó a los locales Albarrán (15'), Pedro Ortiz (43'), y a los visitantes Kovavevic (40'), Climent (50'), Iza Carcelén (61'), Brian Ocampo (78').

Incidencias: Partido de la 16ª jornada de LaLiga Hypemotion disputado en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.